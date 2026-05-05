Στο Άμπου Ντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Ηχηρό μήνυμα για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΑΕ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι και η συνάντησή του την Τρίτη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, αναδεικνύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή και ως αξιόπιστου συμμάχου σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που μεταβαίνει στη χώρα μετά τις νέες επιθέσεις που σημειώθηκαν την Δευτέρα 4/5 σε υποδομές των ΗΑΕ. Η παρουσία του εκεί λειτουργεί ως σαφές μήνυμα υποστήριξης και αλληλεγγύης, αλλά και ως επιβεβαίωση των ισχυρών στρατηγικών δεσμών Ελλάδας–Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίοι έχουν εδραιωθεί από το 2020 μέσω της Κοινής Διακήρυξης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και της συμφωνίας συνεργασίας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση μιας ήδη στενής συνεργασίας.

Η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή, καταδίκασε τις επιθέσεις που δέχθηκαν χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών πληγμάτων στα ΗΑΕ, ενώ παραμένει δεσμευμένη στην αναζήτηση διπλωματικής λύσης που θα επιφέρει διαρκή ειρήνη και θα προστατεύει πλήρως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ειδικά στα Στενά του Ορμούζ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πέμπτη επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που αποτυπώνει το βάθος και την ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο χωρών σε διπλωματικό, οικονομικό και αμυντικό επίπεδο.