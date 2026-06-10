Στο Αυτόφωρο οι τρεις «υπαίτιοι» της πυρκαγιάς στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοκείο παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις συλληφθέντες για τη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Φίλυρο.

Πρόκειται για δύο εργάτες κι έναν επιβλέποντα τοπογράφο μηχανικό οι οποίοι πραγματοποιούσαν εργασίες διάνοιξης δρόμου προς το υπό κατασκευή Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.



Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμεληματος, για εμπρησμό από αμέλεια ενώ παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελες Πλημμελειοδικειο.Το δικαστήριο, όμως, ανέβαλε για αύριο την εκδίκαση της υπόθεσης, έτσι ώστε οι κατηγορούμενοι να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους ενώ ήρε την κράτηση τους.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες τροχού κοπής και επεκτάθηκε άμεσα σε παρακείμενη δασική έκταση. Κάηκαν περίπου 22 στρέμματα χαμηλής βλάστησης ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα στον τόπο του συμβάντος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά 56 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και μηχανήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).



Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν στις συλλήψεις των τριών φερόμενων ως υπαιτίων προκλησης της φωτιάς, απο αμέλεια, στη παραπάνω δασική έκταση που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Φιλύρου και Πεύκων Θεσσσλονίκης.



Σήμερα το μεσημέρι, ο επιβλέπων μηχανικός και οι δυο εργάτες οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδεία ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, για τα περαιτέρω.