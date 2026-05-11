Στο briefing «παίζει» (πλέον) περισσότερο Τσίπρας και λιγότερο Ανδρουλάκης

Ίσως είναι η επικαιρότητα. Ίσως πάλι είναι μια εικόνα από το όχι και τόσο μακρινό (πολιτικό) μέλλον.

Αλλά εσχάτως στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών «παίζει» περισσότερο Τσίπρας και λιγότερο Ανδρουλάκης.

Αν κρίνουμε από τις απαντήσεις που επιλέγει να δώσει κάθε φορά ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος και σήμερα εξαπέλυσε μια σκληρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή τα βιντεάκια και τις αναρτήσεις του για τις τράπεζες και τη ΔΕΗ.

«Είναι θράσος να μιλάει για τις τράπεζες, τις έκλεισε, έκανε μάθημα για το συγκεκριμένο θέμα και πρόσφατα δήλωσε ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει την επόμενη μέρα των εκλογών» είπε ο κ. Μαρινάκης υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις και τα συνθήματα της «Πρώτης Φοράς» για τους τραπεζίτες που εν τέλει κατέληξαν σε συμφωνία για τα δάνεια σε funds.

Η επανεμφάνιση Τσίπρα - κατά μία έννοια - όπως έχουμε ξαναπεί είναι μια «χρυσή ευκαιρία» για το ΜΜ να τονώσει το ηθικό των νεοδημοκρατών κερδίζοντας σε συσπείρωση αφού η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν φαίνεται να συγκινεί τους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη.