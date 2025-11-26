Στο χείλος του γκρεμού: Κοντά στον αφανισμό ιστορικός σύλλογος της Πορτογαλίας

Ο κίνδυνος του οριστικού αφανισμού πλανάται πλέον πιο έντονα από ποτέ πάνω από την Μποαβίστα. Η διαχειρίστρια αφερεγγυότητας κατέθεσε στο δικαστήριο επίσημο αίτημα για την τέλος λειτουργίας του συλλόγου, επικαλούμενη την αδυναμία διαχείρισης των χρεών και τη συσσώρευση ζημιών που έχουν φέρει την άλλοτε πρωταθλήτρια Πορτογαλίας στο απόλυτο αδιέξοδο.



Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τη φυσική κατάληξη μιας μακράς περιόδου παρακμής, με αλλεπάλληλα οικονομικά πλήγματα και διοικητικά λάθη. Η Μποαβίστα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια συμμετοχής ούτε στη Liga 2 ούτε στη 3η και 4η κατηγορία, οδηγούμενη έτσι στις ερασιτεχνικές διοργανώσεις της AF Porto. Ακόμη κι εκεί, όμως, δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Η ομάδα «έχασε» αγώνες επειδή δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο και τελικά αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

Το σωματείο αντέδρασε έντονα στο αίτημα διάλυσης, δηλώνοντας ότι αιφνιδιάστηκε από την ενέργεια της διαχειρίστριας. Σε ανακοίνωσή του τονίζει πως θα προσφύγει άμεσα στο δικαστήριο, ζητώντας να εμποδιστεί οποιαδήποτε απόφαση που θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά στον σύλλογο και στα πολλά τμήματά του. Παράλληλα, κατηγορεί ευθέως τη Boavista SAD (αντίστοιχο με τον ελληνικό ΑΣ) για μη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων, τονίζοντας ότι αυτή η στάση οδήγησε το κλαμπ στη σημερινή οικονομική κατάρρευση.



Η Μποαβίστα ζητά από τη δικαιοσύνη να επιβάλει στην SAD την πλήρη εφαρμογή των όρων του πρωτοκόλλου συνεργασίας ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, την απελευθέρωση των εγκαταστάσεων ώστε το σωματείο να μπορέσει να συνεχίσει με δικές του δυνάμεις. Μια μάχη που ίσως αποδειχθεί η τελευταία του.

Ανεξάρτητα από την τελική απόφαση του δικαστηρίου, η κατάσταση μοιάζει οριακή. Αν το λουκέτο επιβληθεί, η Πορτογαλία κινδυνεύει να χάσει έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους της , ένα σήμα κατατεθέν του ποδοσφαίρου της πόλης του Πόρτο και της ίδιας της ποδοσφαιρικής της κουλτούρας. Η Μποαβίστα ήταν η τελευταία ομάδα ,πλην του big-3(Μπενφίκα, Πόρτο, Σπόρτινγκ) που κατέκτησε το πρωτάθλημα Πορτογαλίας τη σεζόν 2000/01.