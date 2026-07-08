Μια προσωπική αποκάλυψη έκανε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», ενημερώνοντας τους τηλεθεατές ότι την επόμενη εβδομάδα θα υποβληθεί σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση.

Η είδηση έγινε γνωστή στον αέρα της εκπομπής, με την Ανθή Βούλγαρη να αναφέρεται με χιούμορ στην προγραμματισμένη επέμβαση του συναδέλφου της.

Η αποκάλυψη στον αέρα της εκπομπής

Λίγο πριν ανακοινώσουν την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ενημέρωσε το κοινό πως η εκπομπή ρίχνει αυλαία την Παρασκευή, ενώ από τη Δευτέρα τη σκυτάλη θα πάρουν ο Νικήτας Κορωνάκης και η Βελίκα Καραβάλτσιου.

Τότε η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε τον λόγο που ο δημοσιογράφος θα παρακολουθήσει από το σπίτι τους αγώνες των ημιτελικών και του τελικού.

«Ο Ιορδάνης θα κάνει ένα μικρό χειρουργείο, γιατί του χρόνου θέλει να χορεύει», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας έναν εύθυμο τόνο στη συζήτηση.

«Αργήσαμε, αλλά θα το κάνουμε»

Παίρνοντας τον λόγο, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μια προγραμματισμένη επέμβαση ρουτίνας.

«Θα κάνουμε ένα μικρό χειρουργείο. Αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε. Μια μέρα θα μείνω στο νοσοκομείο», ανέφερε, καθησυχάζοντας όσους παρακολουθούσαν την εκπομπή.

Ο δημοσιογράφος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της επέμβασης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η νοσηλεία του θα είναι ολιγόωρη και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.