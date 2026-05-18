«Στο Χιλιοστό»: Κωνσταντοπούλου, Ρωσία και χάος διαπραγμάτευσης - «Δεν είχαν διαβάσει το μνημόνιο»

Το τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» του ΣΚΑΪ φωτίζει το παρασκήνιο της δραματικής διαπραγμάτευσης του 2015 ανάμεσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μέσα από μαρτυρίες πρωταγωνιστών της εποχής, Ευρωπαίων αξιωματούχων και στελεχών της τότε κυβέρνησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η περίοδος μετά την παράταση του ελληνικού προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2015, όταν η Αθήνα πίστευε ότι είχε κερδίσει πολιτικό χρόνο, χωρίς όμως να εξασφαλίσει χρηματοδότηση. Τα κρατικά ταμεία άδειαζαν, ενώ οι σχέσεις με τους θεσμούς γίνονταν όλο και πιο συγκρουσιακές.





Ο πρώην πρόεδρος του Euroworking Group, Τόμας Βίζερ, περιγράφει μια κυβέρνηση που έδινε έμφαση στους συμβολισμούς και όχι στην ουσία, ενώ ο Ντέκλαν Κοστέλο από την πλευρά της Κομισιόν υποστηρίζει ότι η ελληνική πλευρά «δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο» και εμφανιζόταν απροετοίμαστη στις διαπραγματεύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο χάος των συζητήσεων στο Hilton, όπου είχαν μεταφερθεί οι διαπραγματεύσεις ώστε να αποφευχθεί η παρουσία της τρόικας στα υπουργεία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για πολύωρες συναντήσεις χωρίς δομή, πρακτικά ή σαφή στρατηγική, ενώ η τότε πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλά για «τυχάρπαστη αντιμετώπιση» και πλήρη απουσία σχεδίου.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει επίσης το κλίμα δυσπιστίας στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αλλά και τις εντάσεις με τους Ευρωπαίους. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αποκαλύπτει ότι αξιωματούχοι της Κομισιόν στην Ελλάδα δέχονταν απειλές, ενώ ο Μάρτιν Σελμάγιερ θυμάται ότι ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν είχε ζητήσει προσωπικά από τον Αλέξη Τσίπρα να τους προστατεύσει.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί το φλερτ της Αθήνας με τη Μόσχα. Σύμφωνα με τον Γιούνκερ, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε οικονομική βοήθεια από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος όμως ενημέρωσε πρώτα τις Βρυξέλλες. Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν υποστηρίζει ότι συνέστησε στον Ρώσο πρόεδρο να μην προχωρήσει σε χρηματοδότηση της Ελλάδας, λέγοντάς του πως η Ευρώπη μπορούσε να διαχειριστεί μόνη της την κρίση.

Κομβικό σημείο του επεισοδίου είναι το Eurogroup της Ρίγας, όπου –σύμφωνα με τις μαρτυρίες– ο Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε πλήρως απομονωμένος. Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ περιγράφει ένα εξαιρετικά βαρύ κλίμα, με υπουργούς Οικονομικών να επιτίθενται ανοιχτά στον Έλληνα ομόλογό τους και να θέτουν ακόμη και θέμα «Plan B» για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.

Το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τελικά μια περίοδο έντονης πολιτικής σύγκρουσης, αμοιβαίας δυσπιστίας και οριακών αποφάσεων, που έφεραν τη χώρα ένα βήμα πριν από την οικονομική κατάρρευση και το Grexit.