«Στο Χιλιοστό»: Το απόρρητο σχέδιο Grexit, τα «τρυπημένα ευρώ» και η παραδοχή Στρος-Καν για το ΔΝΤ

Στο πιο αποκαλυπτικό ίσως επεισόδιό του μέχρι σήμερα, το ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» φωτίζει νέες άγνωστες πτυχές της ελληνικής κρίσης χρέους, από το πρώτο μνημόνιο του 2010 μέχρι το δραματικό καλοκαίρι του 2015 και το μυστικό σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Μέσα από μαρτυρίες κορυφαίων πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ο Ντομινίκ Στρος-Καν, ο Τόμας Βίζερ, ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ο Πιερ Μοσκοβισί και ο Γιάννης Στουρνάρας, έρχεται στην επιφάνεια ένα παρασκήνιο αποφάσεων που καθόρισαν την πορεία της χώρας και της Ευρωζώνης.



Στο νέο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ των Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού που προβλήθηκε απόψε στον ΣΚΑΪ, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παραδοχή του πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος-Καν, ότι το ελληνικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε υπό συνθήκες πανικού για να αποτραπεί μια γενικευμένη κατάρρευση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Παρότι αποφεύγει να δηλώσει ευθέως ότι το ελληνικό χρέος ήταν εξαρχής μη βιώσιμο, κορυφαία στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ να παραδέχονται πως υπήρχε πλήρης επίγνωση ότι η Ελλάδα δύσκολα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει το χρέος της.



«Ήταν ένα bail-out τραπεζών και όχι κρατών», σημειώνει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος των Financial Times, Πίτερ Σπίγκελ, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έβαλαν πάνω απ’ όλα τη διάσωση των γαλλικών και γερμανικών τραπεζών.

Ο ίδιος ο Στρος-Καν παραδέχεται πως το πρόγραμμα περιλάμβανε υπερβολικά αυστηρές μεταρρυθμίσεις σε εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα, αναγνωρίζοντας «τεχνικά λάθη» στον σχεδιασμό του μνημονίου. «Αναλαμβάνω την ευθύνη σε κάποιο βαθμό», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Το ντοκιμαντέρ κορυφώνεται με τις αποκαλύψεις για το μυστικό «Plan B» σε περίπτωση Grexit. Σύμφωνα με τον Τόμας Βίζερ και τον Μάρτιν Βερβέι, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, στελέχη της ΕΚΤ και του ΔΝΤ επεξεργάζονταν επί μήνες ένα απόρρητο σχέδιο 139 σελίδων για πιθανή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.

Το σχέδιο έφερε την παραπλανητική κωδική ονομασία «Albanian contingency analysis and plan», εμπνευσμένη –όπως αποκαλύπτεται– από την ταινία «Wag the Dog», προκειμένου να μην κινήσει υποψίες. Στο σχέδιο περιλαμβάνονταν σενάρια για capital controls, στάση πληρωμών, μετατροπή καταθέσεων σε νέο νόμισμα και υποτίμηση της νέας δραχμής έως και 80%. Ακόμη πιο σοκαριστική είναι η αποκάλυψη ότι εξεταζόταν η προσωρινή χρήση… τρυπημένων ή σφραγισμένων χαρτονομισμάτων ευρώ ως μεταβατικό νόμισμα, μέχρι να τυπωθεί νέο εθνικό χρήμα.



Οι μαρτυρίες περιγράφουν ένα εφιαλτικό σκηνικό: εκτόξευση τιμών, έλλειψη καυσίμων και φαρμάκων, αδυναμία πληρωμών και κοινωνική κατάρρευση. «Οι άνθρωποι στην Ελλάδα θα πλήρωναν το μεγαλύτερο τίμημα», παραδέχεται ο Μάρτιν Βερβέι.

Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει επίσης ότι το ΔΝΤ αποκόμισε κέρδη περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ελληνικό πρόγραμμα, ποσό που αντιστοιχούσε –σύμφωνα με τον Κλάους Ρέγκλινγκ– σε περίπου πέντε χρόνια λειτουργικού προϋπολογισμού του Ταμείου.



Το «Στο Χιλιοστό» επιχειρεί τελικά όχι μόνο μια αναδρομή στη δραματικότερη περίοδο της ελληνικής κρίσης, αλλά και μια σκληρή αποτίμηση των επιλογών που διαμόρφωσαν την οικονομική και πολιτική ιστορία της χώρας.