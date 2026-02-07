Στο χείλος του γκρεμού η Μονακό: Απλήρωτοι παίκτες και Σπανούλης σε τροχιά εξόδου

Η κατάσταση στις τάξεις των Μονεγάσκων είναι οριακή, καθώς παίκτες και τεχνικό επιτελείο παραμένουν απλήρωτοι για δύο μήνες. Μάλιστα η δυσαρέσκεια των «αστέρων» της ομάδας, Μάικ Τζέιμς και Νίκολα Μίροτιτς εισηγήθηκαν αποχή από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο Βασίλης Σπανούλης τίθεται με το μέρος των παικτών του, εξετάζοντας σοβαρά ακόμη και την επιστροφή στην Ελλάδα, καθώς η αβεβαιότητα έχει επηρεάσει άμεσα και το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας, που πλέον μετρά πέντε σερί ήττες στην Euroleague.

Το Πριγκιπάτο αναζητά «σανίδα σωτηρίας» μέσω της SBM

Προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση, το Πριγκιπάτο παρεμβαίνει για να δώσει λύση στο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο Αλεξέι Φεντορίτσεφ. Το σχέδιο διάσωσης προβλέπει τη μεταβίβαση των μετοχών στην εταιρεία SBM, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στο κράτος και σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο και τις οικονομικές υποχρεώσεις του συλλόγου.

Monaco, la crise continue ➡️ https://t.co/ygI72PqtI0



Le tribunal judiciaire a renvoyé vendredi l'examen de l'état de cessation de paiements du club au 6 mars. Mais la patience des joueurs, non payés depuis deux mois, a atteint ses limites et une grève plane sur le match de… pic.twitter.com/ozZtiuAb60 — L'Équipe (@lequipe) February 7, 2026

Παρά τις διεργασίες αυτές, το κλίμα στα αποδυτήρια παραμένει εκρηκτικό. Οι αθλητές δεν αρκούνται πλέον σε υποσχέσεις, αλλά απαιτούν επίσημες εγγυήσεις για την εξόφληση των δεδουλευμένων τους και ένα ξεκάθαρο πλάνο για την επόμενη ημέρα του οργανισμού.