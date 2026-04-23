Στο «club» των πλεονασματικών η Ελλάδα: Πώς χρηματοδοτούνται τα νέα μέτρα στήριξης

Την προτεραιότητα της κυβέρνησης να επιστρέφει ως μέρισμα ανάπτυξης τον έξτρα δημοσιονομικό χώρο, χωρίς να διασαλεύεται η δημοσιονομική ισορροπία, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει η χθεσινή απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ενεργοποιήσει ένα τρίτο και σαφώς ισχυρότερο των προηγούμενων δύο πακέτο οικονομικής στήριξης τις τελευταίες 50 ημέρες.

Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι τα χθεσινά μέτρα είναι αποτέλεσμα της συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής, της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, της εξοικονόμησης δαπανών, της δημιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας, αλλά και της συλλογικής προσπάθειας των πολιτών. Όπως το θέτει κυβερνητικός αξιωματούχος στόχος της Ηρώδου Αττικού είναι η νέα παρέμβαση να καλύπτει ευρύτατα κοινωνικά και επαγγελματικά στρώματα, όπως οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι ενοικιαστές, οι αγρότες αλλά και οι οφειλέτες, που θέλουν μία νέα ευκαιρία για να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Ακόμη μία σημαντική πτυχή των χθεσινών ανακοινώσεων είναι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτήριων, είτε αυτή αφορά στο μόνιμο επίδομα των συνταξιούχων, είτε στην επιστροφή του ενοικίου, είτε στην έκτακτη στήριξη του Ιουνίου, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί για οικογένειες με παιδιά. Προς επίρρωσιν των παραπάνω, κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι τα πρόσφατα μέτρα στήριξης «καλύπτουν το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα, που σημαίνει ότι στηρίζεται η συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών».

Πλεόνασμα με ευρωπαϊκή «σφραγίδα»

Συνοψίζοντας τα χθεσινά μέτρα, το οικονομικό επιτελείο αφού σημείωσε ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν δοθεί γύρω στα 800 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος έχει στην πραγματικότητα εξαντληθεί, διεμήνυσε ότι το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό αλλά αποτέλεσμα βαθιάς διαρθρωτικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Χαρακτηριστικό, όπως λέγεται ότι μόλις το 10% του επιπλέον πλεονάσματος προέρχεται από έμμεσους φόρους. Άλλωστε, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 5 Ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με Κύπρο, Δανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία, που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα.

Η απάντηση για τον ΦΠΑ και την άμεση ενίσχυση

Εξάλλου, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης κυβερνητικές πηγές, αλλά και σε προτάσεις, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, παραπέμπουν στις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ότι η κυβέρνηση επέλεξε την άμεση ενίσχυση των νοικοκυριών καθώς σύμφωνα με τις μελέτες της Τραπέζης της Ελλάδος μόνο το 19% της μείωσης του ΦΠΑ περνά στον τελικό καταναλωτή.



«Απέναντι στις αποτυχημένες πρακτικές του «λεφτά υπάρχουν» και του «δώστα όλα», εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των πολιτών με βάση τις αντοχές της οικονομίας αλλά και τους ευρωπαϊκούς κανόνες, που θέτουν συγκεκριμένα όρια δαπανών», επιμένουν οι ίδιες πηγές