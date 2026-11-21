Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί, μεταφέρθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής ένας 44χρονος, μέλος του ειδικού βοηθητικού προσωπικού στο ειδικό δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος φέρεται να μπήκε, την ώρα του μαθήματος, σε αίθουσα όπου βρίσκονταν μαθητές και η 26χρονη εκπαιδευτικός και να κλείδωσε την πόρτα.

Στη συνέχεια, φέρεται να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και να πλησίασε τη δασκάλα, την οποία φίλησε μπροστά στα παιδιά.

Η πόρτα της αίθουσας ανοίχτηκε από άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι απομάκρυναν τους μαθητές και τη δασκάλα.

Ακολούθησε ενημέρωση της αστυνομίας και ο 44χρονος συνελήφθη. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση. Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Δαφνί.