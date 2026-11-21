Στο Δαφνί ο 44χρονος βοηθός σε ειδικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου που κατέβασε το παντελόνι του και φίλησε δασκάλα
Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί, μεταφέρθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής ένας 44χρονος, μέλος του ειδικού βοηθητικού προσωπικού στο ειδικό δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος φέρεται να μπήκε, την ώρα του μαθήματος, σε αίθουσα όπου βρίσκονταν μαθητές και η 26χρονη εκπαιδευτικός και να κλείδωσε την πόρτα.
Στη συνέχεια, φέρεται να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και να πλησίασε τη δασκάλα, την οποία φίλησε μπροστά στα παιδιά.
Η πόρτα της αίθουσας ανοίχτηκε από άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι απομάκρυναν τους μαθητές και τη δασκάλα.
Ακολούθησε ενημέρωση της αστυνομίας και ο 44χρονος συνελήφθη. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση. Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Δαφνί.