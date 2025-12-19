Στο διοικητικό τιμόνι ιταλικής ομάδας ο Καρεμπέ - Εξαγόρασε το 37,5% των μετοχών

Ο Κριστιάν Καρεμπέ αποφάσισε να συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του σε έναν διαφορετικό σύλλογο και από ένα διαφορετικό πόστο σε σχέση με αυτό που κατέχει στον Ολυμπιακό.

Όπως είναι γνωστό, ο Γάλλος θρύλος του ποδοσφαίρου εκτελεί εδώ και χρόνια χρέη συμβούλου στρατηγικής στην ομάδα των «ερυθρολεύκων». Η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, βέβαια δεν παραμένει εκεί, αφού προχώρησε στην επιλογή να επεκταθεί στη γειτονική Ιταλία.

Συγκεκριμένα, ο 55χρονος πρώην διεθνής επένδυσε και εξαγόρασε ποσοστό μετοχών σε ομάδα τέταρτης κατηγορίας. Πρόκειται για την Σανρεμέζε, στην οποία ο Καρεμπέ αναλαμβάνει από εδώ και στο εξής ρόλο αντιπροέδρου. Την εξαγορά των μετοχών ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ομάδας, Αλεσάντρο Μαζού, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της αξιόπιστης ιταλικής εφημερίδας «Gazzetta dello Sport».

Ο πρόεδρος της Σανρεμέζε ανέφερε αναλυτικά: «Το 37,5% αποκτήθηκε από τον πρώην Γάλλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του αντιπροέδρου. Το άλλο 37,5% πήγε στον επιχειρηματία Θεόδωρο Ορνιθόπουλο. Αλλαγές υπάρχουν επίσης και στο αθλητικό τμήμα: Ο Πιερ Ισά, πρώην κεντρικός αμυντικός της Νότιας Αφρικής, θα είναι ο νέος Αθλητικός Σύμβουλος.

Η νέα κατεύθυνση του συλλόγου είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Ορνιθόπουλος είναι μια βασική προσωπικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, συνιδρυτής και σχεδιαστής της γνωστής μάρκας ρολογιών Genius Watches. Συναντήσαμε τον Καρεμπέ πριν από μερικούς μήνες. Αμέσως εξέφρασε ενδιαφέρον για το έργο. Αφού αναλύσαμε τις οικονομικές καταστάσεις και τη διοίκηση της εταιρείας, υπογράψαμε τη συμφωνία. Η ομάδα βρίσκεται στη Serie D εδώ και δέκα χρόνια και ο στόχος μας είναι να χτίσουμε μια σταθερή βάση και να στοχεύσουμε στο άλμα στις επαγγελματικές τάξεις».