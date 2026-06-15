Στο δρόμο για τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος - Μεταφέρθηκε με ταξί από το σπίτι του στο Βύρωνα

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί έξω από την κατοικία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στον Βύρωνα, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στην επιστροφή του στη φυλακή.

Αργά το απόγευμα, εμφανίστηκε ο καταδικασμένος για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Βγήκε από το σπίτι του και με την συνοδεία αστυνομικών και περιπολικού, μπήκε σε ένα ταξί ώστε να εκτελεστεί το βούλευμα αναίρεσης του Αρείου Πάγου και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού όπου εξέτιε την ποινή του.

Μαζί με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο είναι και η δικηγόρος Βασιλική Καμηλάρη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ενώ ο Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό, τελικά θα παραμείνει κρατούμενος απόψε στη ΓΑΔΑ και το πρωί της Τρίτης (16/6) θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, για να επιστρέψει στη συνέχεια στη φυλακή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του FLASH, υπήρξε έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων έξω από το σπίτι του στον Βύρωνα.

FLASH.GR/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ

FLASH.GR/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ



FLASH.GR/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ

FLASH.GR/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ

O @JohnKemmos έξω από την οικεία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου pic.twitter.com/gh6XirCXPx — Flash.gr (@flashgrofficial) June 15, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση του Αρείου Πάγου γίνεται μνεία στις τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο, με τους ανώτατους δικαστές να επισημαίνουν ότι αυτές δεν ικανοποιούνται στην περίπτωση Γιωτόπουλου και άρα κακώς έγινε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισής του.

Κατά τις ίδιες πηγές, το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου στο βούλευμά του σημειώνει ότι το δικαστικό συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη την πιο πρόσφατη αλλαγή του νόμου, το 2021, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δε μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη πραγματικής έκτισης της ποινής του.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το βούλευμα του Αρείου Πάγου κάνει λόγο για έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας από πλευράς του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, ως επιπρόσθετο λόγο για τον οποίο πρέπει να αναιρεθεί η απόφαση.