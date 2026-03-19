Στο εδώλιο ο Φλώρος: Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση στον Γραμμένο στη Βουλή

Με την κατάθεση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου ξεκίνησε η δίκη με κατηγορούμενο τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών Κωνσταντίνο Φλώρο στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος αντιμετωπίζει το κακούργημα για άσκηση βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αφού φέρεται να γρονθοκόπησε τον Β.Γραμμενο εντός του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2024.

Ο Β. Γραμμένος κατέθεσε ότι υπήρχε αντιδικία με τον πατέρα του βουλευτή λόγω υβριστικών μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως περιέγραψε ο Β. Γραμμένος, ο Κων/νος Φλώρος εντός της Ολομέλειας προέβαινε σε χειρονομίες και ύβρεις. Τότε σηκώθηκε να βγει από την αίθουσα να ενημερώσει τους αστυνομικούς για τη συμπεριφορά του Κ.Φλώρου.

«Επειδή κατάλαβε ότι έχω πάει στον αστυνομικό, είχε πρόθεση να έρθει σε μένα να μου κάνει κακό. Εγώ κάθομαι στο σκαλοπάτι της Ολομέλειας, όσο μιλάω με τον αστυνομικό έρχεται και μου λέει «θα σε γ@σω, κοντέ». Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο να είναι έξαλλος απέναντι μου. Εκείνη τη στιγμή σηκώνει το χέρι του, με πιάνει από το λαιμό και αρχίζει να με πνίγει. Εγώ είχα πάθει σοκ. Αισθανόμουν και ντροπή που κάτι τέτοιο γινόταν μεσα στην Ολομέλεια. Έπειτα με αφήνει και μου τραβάει μια γροθιά στο πρόσωπο και πέφτω κάτω. Το μόνο που θυμάμαι ήταν τα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη μου.

Καταθέσεις βουλευτών

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ο κατηγορούμενος είναι τραμπούκος ναζιστής, είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Ο τότε πρόεδρος της Βουλής ο κ.Τασούλας χαρακτήρισε κτηνώδη την συμπεριφορά του Κων/νου Φλώρου. Ο κατηγορούμενος είναι πάντα ερειστικός. Θέλει θάρρος για να ζητήσεις συγγνώμη»

Μάλιστα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο " υπαρχηγό του Κασιδιάρη"

Ο Β´Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ Γ.Γεωργαντάς περιέγραψε όσα είδε από το προεδρείο της Βουλής.

«Ήμουν προεδρεύων στην ψηφοφορία. Αντιλήφθηκα μία ένταση. Είδα τον έναν βουλευτή, τον κ.Γραμμένο κοντά στην έξοδο να αποχωρεί και τον κ.Φλώρο να κατευθύνεται πίσω του με έντονο βήμα. Άκουσα μετά ότι υπήρξε περιστατικό με άσκηση σωματικής βίας»

Σύμφωνα με τη βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Μονογυιού «Τους είδα να τσακώνονται έντονα. Άκουσα έναν προσωπικό διαπληκτισμό. Ο κ.Φλώρος έλεγε «μου έβρισες τη μάνα», δεν θυμάμαι αν άκουσα να βρίζει ο κ.Γραμμένος. Υπήρχε ένας αστυνομικός ανάμεσά τους να τους χωρίσει. Έβλεπα την πλάτη του κ.Φλώρου, τον έπιασε πίσω από τον λαιμό και τον έριξε κάτω".

«Είδα κάτω τον κ.Γραμμένο με ένα χαρτομάντηλο, πήγα ως γιατρός να τον ρωτήσω αν χρειάζεται κάτι.

Ο κ.Φλώρος του έλεγε να μην του βρίζει τη μάνα, αλλά εγώ δεν άκουσα αν είχε ειπωθεί κάτι τέτοιο» κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου.

«Η φράση «είσαι σκουπίδι» ακούστηκε από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης. Είδα τον κ. Γραμμένο να αποχωρεί από την αίθουσα», Σκέφτηκα ότι... σε ωραίο περιβάλλον ήρθα», κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από την ΝΙΚΗ Νίκος Παπαδόπουλος.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Μαρτίου με την απολογία του κατηγορούμενου.