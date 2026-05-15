Στο εδώλιο οι αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας - «Ήταν με συναίνεση» κατέθεσαν

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου απολογήθηκαν οι τρεις αστυνομικοί που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού 19χρονης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, τον Οκτώβριο του 2022.

Στο εδώλιο κάθονται δύο αστυνομικοί που αντιμετωπίζουν την κατηγορία του βιασμού και ένας ακόμη, επικεφαλής της ομάδας τους, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο κατηγορούμενοι οδήγησαν την 19χρονη στα αποδυτήρια του τμήματος, όπου φέρονται να τη βίασαν, ενώ μέρος των πράξεων καταγράφηκε σε βίντεο.

Οι δύο αστυνομικοί παραδέχθηκαν ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή, υποστηρίζοντας όμως ότι έγινε με τη συναίνεση της νεαρής γυναίκας.

«Με φίλησε πρώτη και κολακεύτηκα»

Ο πρώτος κατηγορούμενος ανέφερε ότι γνώρισε την 19χρονη όταν εκείνη προσέγγισε ομάδα ΔΙΑΣ στο Θησείο ζητώντας βοήθεια για θέμα εργασίας.

Όπως είπε, αντάλλαξαν στοιχεία επικοινωνίας μέσω Instagram και συμφώνησαν να συναντηθούν στο ΑΤ Ομόνοιας.

Σύμφωνα με την απολογία του, η 19χρονη άλλαξε γνώμη για την καταγγελία που ήθελε να υποβάλει και, όπως ισχυρίστηκε, τους εξέφρασε ερωτικό ενδιαφέρον.

«Μας είπε ότι της αρέσουν οι ένστολοι και ότι όλο αυτό ήταν μια πρόφαση για να μας προσεγγίσει», κατέθεσε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η πράξη ήταν λάθος, κυρίως επειδή συνέβη εν ώρα υπηρεσίας και μέσα στο αστυνομικό τμήμα.

«Την συναινετική σεξουαλική πράξη την έχω παραδεχτεί από την πρώτη στιγμή. Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα το έκανα», ανέφερε.

Σε ερώτηση της προέδρου γιατί δεν απομακρύνθηκε, απάντησε:

«Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα. Καμία κοπέλα δεν με είχε φιλήσει πρώτη».

«Δεν κατάλαβα κάποια αντίσταση»

Ο δεύτερος αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται και για καταγραφή των πράξεων μέσω κάμερας που έφερε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, χαρακτήρισε την υπόθεση «ένα από τα μεγαλύτερα λάθη» της ζωής του.

Υποστήριξε ότι η 19χρονη του είπε πως ενδιαφερόταν μόνο για εκείνον και πως δεν αντιλήφθηκε καμία άρνηση ή αντίσταση.

«Δεν την πίεσα. Δεν κατάλαβα κάποια αντίσταση, αλλιώς δεν θα προχωρούσα», είπε στο δικαστήριο.

Για το βίντεο, ισχυρίστηκε ότι η καταγραφή έγινε κατά λάθος, καθώς –όπως είπε– η κάμερα πιθανόν ενεργοποιήθηκε χωρίς να το αντιληφθεί.

«Τους είχα τυφλή εμπιστοσύνη»

Ο τρίτος κατηγορούμενος, επικεφαλής της ομάδας, δήλωσε ότι δεν είχε γνώση όσων συνέβησαν στα αποδυτήρια και πως εμπιστευόταν απόλυτα τους συναδέλφους του.

«Δεν περίμενα να κάνουν κάτι τέτοιο. Αν είχα καταλάβει τι συμβαίνει, θα τους είχα συλλάβει και τους τρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου για το ενδεχόμενο κατάχρησης εξουσίας, είπε:

«Δεν ξέρω αν ο ένας παρέσυρε τον άλλον ή αν τους παρέσυρε η 19χρονη. Έχω πολλά ερωτηματικά».

Η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου, οπότε αναμένεται και η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ