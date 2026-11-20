«Πέθανε αργά, βασανιστικά, εγκληματικά». Με αυτά τα λόγια ο γιος του θύματος, περιέγραψε τον θάνατο του 55χρονου αστυνομικού που έφυγε από τη ζωή, έχοντας καταγγείλει προηγουμένως καθυστέρηση στη διάγνωση καρκίνου. Το πρωί της Παρασκευής (20/11) ξεκίνησε η δίκη στο Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης με κατηγορούμενο στρατιωτικό χειρουργό του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου που κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια.

Ο 55χρονος ασθενής απεβίωσε τον περασμένο Μάρτιο. «Ο πατέρας μου πέθανε αργά, βασανιστικά, εγκληματικά. Αν είχε στον πραγματικό χρόνο το αποτέλεσμα της βιοψίας, θα το αντιμετωπίζαμε. Ο ογκολόγος μας είπε ότι αν δεν υπήρχε καθυστέρηση η περίπτωση μας θα ήταν ιάσιμη», κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ο γιος του θανόντος.

Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο διευθυντής της αρμόδιας κλινικής του «424», ταξίαρχος εν αποστρατεία, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Όταν έγινε το περιστατικό της οξείας σκωληκοειδίτιδας εφημέρευε ο κατηγορούμενος. Μου είπε ότι όλα πήγαν καλά. Έγινε λαπαροσκοπική επέμβαση, δεν είχε βρεθεί τίποτα. Ο γιατρός δεν είδε τίποτα ύποπτο. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί άργησε έναν χρόνο να ενημερωθεί ο ασθενής. Είναι απαράδεκτη η καθυστέρηση ενός χρόνου για τη λήψη αποτελέσματος της βιοψίας».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Η νόσος είχε προχωρήσει, υπήρχε αδενοκαρκίνωμα του εντέρου (τυφλού). Σπάνια η κακοήθεια στη σκωληκοειδή απόφυση. Ο συγκεκριμένος ασθενής υποβλήθηκε σε δεύτερο χειρουργείο το 2024. Τον χειρουργήσαμε μαζί με το κατηγορούμενο. Εκεί διαπιστώθηκαν κάποιες ύποπτες εστίες κοντά στο έντερο. Στις 10 Μαρτίου 2026 απεβίωσε απο πολυοργανική ανεπάρκεια και σηπτική καταπληξία».

Κατά την έναρξη της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας, οι συνήγοροι του αστυνομικού ζήτησαν να αναβαθμιστεί η κατηγορία, από σωματική βλάβη εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ύστερα από εξέταση σειράς μαρτύρων, η εισαγγελέας ζήτησε τη μεταβολή της κατηγορίας σε «ανθρωποκτονία εξ αμελείας από υπόχρεο δια παραλείψεως». Ακόμη πρότεινε να δικαστεί σε Πεντεμελές Στρατοδικείο λόγω αναρμοδιότητας του παρόντος δικαστηρίου.

Παράλληλα, το Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε την αναβάθμιση της κατηγορίας, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση της εισαγγελέως, και έκρινε εαυτόν αναρμόδιο, παραπέμποντας την εκδίκαση της υπόθεση σε Πενταμελές Στρατοδικείο όπου αναμένεται να συνεκδικαστεί με τον τότε διοικητή του «424».

Η υπόθεση έφτασε στη στρατιωτική δικαιοσύνη με μήνυση που κατέθεσε στα τέλη του 2024 ο τότε 55χρονος συνταξιούχος αστυνομικός. Ο ίδιος είχε καταγγείλει ότι το Δεκέμβριο του 2022 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα, στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Έναν χρόνο αργότερα τον ενημέρωσαν, με βάση το δείγμα βιοψίας που είχε ληφθεί, ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα. Ακολούθησαν εξετάσεις και θεραπείες, ενώ η ασθένεια φαίνεται πως είχε προχωρήσει, όπως αναφέρεται στη μήνυσή του.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης εξετάζονται και ευθύνες του τότε διοικητή του νοσοκομείου.