Στο Εφετείο για την επιμέλεια Κεφαλογιάννη και Μάτσας - Αίτημα της υπουργού να εξεταστούν τα παιδιά

Στο Εφετείο βρέθηκαν σήμερα Πέμπτη (26/3) η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνως Μάτσας για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους.

Σημειώνεται πως η υπουργός έχει ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, υποστηρίζοντας ότι τα τετράχρονα παιδιά της αλλάζουν -βάσει της απόφασης αυτής-σπίτι τέσσερις φορές την εβδομάδα. Αυτή η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας, σύμφωνα με την πλευρά της υπουργού, είναι επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Την υπουργό στο δικαστήριο εκπροσώπησε ο συνήγορος της, ο οποίος και υπέβαλλε αίτημα στο δικαστήριο να εξετάσει τα δυο παιδιά προκειμένου να διαπιστώσει πως βιώνουν αυτή την εναλλασσόμενη διαμονή.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο και θα σας ειδοποιήσω, αλλά είναι πολύ μικρά τα παιδάκια. Είναι μόνο 4,5 ετών τι να μας πουν;

Συνήγορος πλευράς Κεφαλογιάννη: Θα ήταν χρήσιμο να μάθει το δικαστήριο από τα παιδιά την καθημερινότητα τους.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο.

Συνήγορος πλευράς Μάτσα: Η έφεση είναι νόμω αβάσιμη. Για τα παιδιά δεν δεχόμαστε για λόγους ουσίας -είναι 4 χρόνων- να μπαίνουν σε δικαστικές αίθουσες. Αν πραγματικά θέλανε να αξιολογηθούν τα παιδιά γιατί δεν υπέβαλλαν αίτημα παιδο-ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης;

Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε στο βήμα τον Μ. Μάτσα και τον ρώτησε αν εφαρμόζεται η πρωτόδικη απόφαση.

Εκείνος εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά και με λυγμούς απάντησε: «Από την 1η Δεκέμβρη που εφαρμόζεται η απόφαση αυτή, τα παιδιά είναι πολύ καλύτερα από την περίοδο που περάσαμε με τα ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα υπέροχο, τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Το μόνο θέμα είναι ότι δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Οι δασκάλες μας λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα παιδιά, τα πιο κοινωνικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα».

Συνήγορος Μάτσα: Είναι αλήθεια ότι μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;

Συνήγορος Κεφαλογιάννη: Θα το πουν τα παιδιά.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση του.