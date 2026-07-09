«Πέθανε επειδή πιστέψαμε ότι είναι γιατρός» – Συγκλονίζει η μητέρα του 16χρονου Θεοδόση στον FLASH

Ραγίζει καρδιές η περιγραφή της Νίκης Χατζηπανταζή στον Flash, για τον «σαδιστή δολοφόνο» του παιδιού της, όπως αποκαλεί τον «ψευτογιατρό», ο οποίος κάθισε την Πέμπτη (9/7) στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Ο «Dr. Κόντος» - έτσι συστηνόταν στα θύματά του – έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε οκτώ φορές ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή 327.000 ευρώ για επτά ανθρωποκτονίες, μεταξύ των οποίων του 16χρονου Θεοδόση και της 14χρονης Δέσποινας, αλλά και έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Ο Θεοδόσης ήταν ένα χαρισματικό παιδί, άριστος μαθητής, αλλά και ένα μεγάλο ταλέντο στο τένις. Η ζωή του ανατράπηκε τον Ιανουάριο του 2014, όταν διεγνώσθη με καρκίνο. Πάλεψε γενναία και η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε, ενώ άρχισε να εμφανίζει και σημάδια βελτίωσης. Μέχρι που ανέλαβε τη «θεραπεία» του ο «ψευτογιατρός».

Όπως δηλώνει η μητέρα του Θεοδόση στον Flash, στην οικογένειά της ο «Dr. Κόντος» δεν παρουσιάστηκε ως εμπειρικός βοτανολόγος, αλλά ως διακεκριμένος επιστήμονας από την Ελβετία, που μπορούσε να θεραπεύσει τον καρκίνο. «Έχει αποδειχθεί ότι το παιδί μου δεν πέθανε από τη νόσο. Πέθανε επειδή πειστήκαμε ότι είναι γιατρός. Μας είπε ότι ο καρκίνος θεραπεύεται, αλλά οι θεραπείες είναι για λίγους και ότι εγώ είμαι από τους τυχερούς. Δεν μας μίλησε για βότανα, αλλά για προηγμένα φάρμακα πρώτης απόσταξης που είναι υπό έγκριση. Μας έλεγε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες κάνουν πόλεμο, ώστε να μην επιτρέψουν να βγει ένα άλλο φάρμακο. Μας είπε ότι μπορούμε να κάνουμε πρωτόνια στην Ελβετία, μιλούσε με ιατρικές ορολογίες και τον βλέπαμε σε ιατρικά κέντρα πλάι σε γιατρούς. Μου υποσχέθηκε ότι θα δω το παιδί μου γαμπρό. Όμως ο όγκος θέριεψε και όταν του δείχναμε τις μαγνητικές, μας έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Τα ερμήνευε όλα με έναν τρόπο που σε φυλάκιζε. Είναι δολοφόνος, σαδιστής, του άρεσε να σε βλέπει να τον παρακαλείς και ο ασθενής να λιώνει. Όμως την πάτησε, επειδή δεν υπολόγισε, ότι ως γονείς θα "τρώγαμε τις σάρκες μας" για να τον βρούμε».

Η συγκλονιστική συνέντευξη της μητέρας του Θεοδόση στον Flash:

Αμετανόητος

Σήμερα, στο Εφετείο, ο «Dr. Κόντος» υποστήριξε ότι δεν είχε δόλο στις ανθρωποκτονίες και το μόνο που παραδέχθηκε, ήταν η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος. Ωστόσο, όπως κατήγγειλαν ασθενείς που επέζησαν καθώς και συγγενείς άλλων που απεβίωσαν, ο ίδιος σε πολλές περιπτώσεις ζήτησε να ακολουθήσουν εναλλακτικές θεραπείες, συνήθως με βότανα και μαντζούνια και να σταματήσουν τις χημειοθεραπείες, εμφανιζόμενος ως εξιδεικευμένος ογκολόγος με έδρα την Ελβετία.

Ο πρώτος μάρτυρας της δίκης κατέθεσε πως έχασε τον πατέρα του, ακολουθώντας τις «θεραπευτικές μεθόδους» του ψευτογιατρού: «Μου είπαν για ένα γιατρό με εναλλακτικές θεραπείες για τον καρκίνο, που δεν κάνει χημειοθεραπείες και ότι εργάζεται σε ξένα ερευνητικά κέντρα στην Ελβετία και στις ΗΠΑ. Είδε τις εξετάσεις και μου είπε ότι είναι δύσκολη περίπτωση, ότι θα στείλει ένα πρόγραμμα διατροφής και αγωγής με βότανα. Είπε ότι κατά 80% θα την γλιτώσει... Τέλος πάντων ότι θα έχει καλύτερη τύχη από τη συμβατική ιατρική, διότι θεωρούσε ότι οι χημειοθεραπείες συντηρούν το ιατρικό σύστημα, ενώ στο εξωτερικό έχουν πάει σε άλλες θεραπείες και οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν. Είπε ότι οι χημειοθεραπείες μαζί με τα καρκινικά κύτταρα προσβάλλουν και τα υγιή κύτταρα. Μου είπε ότι δεν αμείβεται, ότι εξυπηρετεί δωρεάν Έλληνες και χριστιανούς, δεν το κάνει για βιοποριστικούς σκοπούς, αλλά γιατί θέλει να συνεισφέρει».

Μπουκαλάκια που περιείχαν αποστάγματα βοτάνων για τις θεραπείες του «ψευτογιατρού»

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος με την Έδρα του δικαστηρίου:

Πρόεδρος: Τι σας έκανε να τον εμπιστευτείτε;

Μάρτυρας: Η ελπίδα... Έχοντας ακούσει όλα αυτά από τους προηγούμενους γιατρούς, μου έδωσε την ελπίδα ότι μπορούμε να το παλέψουμε. Το πρόγραμμα ήταν πολύ δύσκολο να βγει, είχε πολλούς χυμούς, παντζάρια, ενισχυτικά του ανοσοποιητικού, κάθε μία ώρα κάτι έπρεπε να φτιάχνουμε και όλα ήταν βιολογικά. Τα έπαιρνε κάθε μέρα για δυόμισι μήνες, μέχρι τη μέρα που πέθανε. Εγώ θεωρούσα ότι είναι γιατρός. Επειδή βλέπαμε ότι δεν πάει καλά και είχαμε μια διένεξη, μας έβγαλε και μια κάρτα του Ερυθρού Σταυρού για να μας πείσει. Του λέγαμε ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα και δεν μειώνονται οι όγκοι, αυτός έλεγε ότι είναι δύσκολη περίπτωση και θα βελτιωθεί. Αυτό είναι το βάρος μου εμένα. Ότι θα έπρεπε να το έχω καταλάβει. Ότι δεν διέκρινα τότε την απάτη.



Εισαγγελέας: Πειστήκατε από τα παντζάρια;



Μάρτυρας: Με θλίψη σας λέω ναι.



Εισαγγελέας: Δεν βλέπατε ότι χειροτέρευε η υγεία;



Μάρτυρας: Το βλέπαμε αλλά έγιναν και όλα γρήγορα. Από τότε που τον γνωρίσαμε και μπήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα, κάπου χαθήκαμε...

Δείτε τι δήλωσε στον Flash ο δικηγόρος θύματος, Στέλιος Σούρλας: