Στο ειδώλιο γνωστός ηθοποιός για υποθέσεις βιασμού - «Είχε ανάγκη να παίζει τον ρόλο του Πυγμαλίωνα»

Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η δίκη του ηθοποιού που κατηγορείται για ένα βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού την Παρασκευή (24/10).

Στο δικαστήριο κατέθεσε η μητέρα της πρώτης καταγγέλλουσας, η οποία ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με την άλλη κόρη της όταν τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις σε βάρος του παιδιού της.

«Ήταν εξαιρετικά χειριστικός - Την τρομοκρατούσε»

«Η κόρη μου έκανε την αποκάλυψη σε εμάς και στην αδελφή της και τότε έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κατηγορούμενο σε ανοιχτή ακρόαση. Η άλλη μου κόρη φώναζε, έλεγε “έλα εδώ που είναι και οι γονείς μας, κακοποιούσες την αδερφή μου τόσα χρόνια"». Εκείνος δεν το αρνήθηκε.

«Εμείς πιστεύαμε ότι της φέρεται σαν μεγάλος αδελφός. Ήταν εξαιρετικά χειριστικός και είχαμε πειστεί ότι αγαπά τη μία κόρη μου και φέρεται προστατευτικά στην άλλη. Δυστυχώς υπήρξαμε αφελείς. Τον βοηθούσαμε οικονομικά, τον θεωρούσαμε παιδί μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν ο χαρακτήρας του να ελέγχει και να καθοδηγεί. Είχα αντιληφθεί και στη σχέση του με την πρώτη μου κόρη ότι είχε την ανάγκη να παίζει τον ρόλο του Πυγμαλίωνα», σημείωσε.

Όπως τόνισε, ο κατηγορούμενος ασκούσε ψυχολογική πίεση και επιρροή στην δεύτερη κόρη της, που είχε αναπτύξει εξάρτηση από αυτόν. «Την τρομοκρατούσε, ήταν έντονος και είχε επίδραση πάνω της. Στην ουσία ήταν εξαρτημένη και τρομοκρατημένη».

Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει το θύμα

Η μάρτυρας μάλιστα αναφέρθηκε σε μία απόπειρα αυτοκτονίας της κόρης της, κατά την οποία ο κατηγορούμενος είχε προσφερθεί να βοηθήσει καθώς ήταν ο σύντροφος της άλλης κόρης τους και άνθρωπος της εμπιστοσύνη τους.

«Εμείς αποτρέψαμε τα κορίτσια να κάνουν καταγγελία. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι τότε ούτε η κόρη μας ούτε η κοινωνία ήταν έτοιμη για όλο αυτό. Εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι το τραυματισμένο παιδί δεν απαλλάσσεται ποτέ από αυτό. Από την ώρα που έγινε καταγγελία και μιλάω για αυτό, οι γυναίκες της ηλικίας μου από το στενό οικογενειακό περιβάλλον μου έχουν εκμυστηρευτεί ότι είτε σε εκείνες είτε σε γυναίκες του στενού τους κύκλο είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο» εξήγησε η μάρτυρας.

«Χρειάστηκα πολλά χρόνια θεραπεία»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και μια γυναίκα που είχε καταγγείλει τον κατηγορούμενο, αλλά ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε για αυτήν την περίπτωση με το βούλευμα.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για έναν άνθρωπο χειριστικό. «Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σε πείσει ότι αυτό που έχεις βιώσει είναι στο μυαλό σου. Εγώ χρειάστηκα θεραπεία πολλά χρόνια για να καταλάβω τι μου είχε συμβεί. Υπάρχουν δικά μου γραπτά μηνύματα σε αυτό τον άνθρωπο, τα οποία τα επικαλείται η υπεράσπιση πολλά πράγματι. Τα έστελνα γιατί τότε εγώ νόμιζα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω χωρίς αυτόν».

«Με είχε χτυπήσει και μου έλεγε ότι πρέπει να κλαίω γιατί έτσι είναι ο έρωτας. Τον φοβόμουν» είπε η μάρτυρας και εξήγησε ότι όταν άρχισε το κίνημα #metoo πήρε θάρρος για να μιλήσει και εκείνη.

«Σοκαρίστηκα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι συνέβαινε όταν εμφανίστηκαν κι άλλες γυναίκες. Ήταν παρεμβατικός, με έφερνε συχνά στο σημείο να κλαίω. Είχε έρθει έξω από το σπίτι μου, αλλά και στο πατρικό μου. Μίλησε με τη μητέρα μου και της δημιούργησε την εντύπωση πως είμαστε ζευγάρι», είπε χαρακτηριστικά.

Η δίκη συνεχίζεται.