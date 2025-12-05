Στο έλεος του «Byron» η χώρα: Ήχησε 112 σε Καρδίτσα, Τρίκαλα, Φθιώτιδα- Συναγερμός και στην Ελευσίνα

Η κεντρική Ελλάδα βρίσκεται στο «μάτι» της κακοκαιρίας Byron, με τις καιρικές συνθήκες να είναι δύσκολες αυτή την ώρα και τις Αρχές να στέλνουν προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε επιφυλακή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.



Λίγα λεπτά μετά τις 09.00 το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025 ήχησε το 112 αρχικά στα Τρίκαλα και μερικά λεπτά αργότερα και στην Καρδίτσα, ενώ ακολούθησε το 112 στη Φθιώτιδα.

Συναγερμός έχει σημάνει και στην Ελευσίνα, με το 112 να προειδοποιεί όσους βρίσκονται στην περιοχή του συνοικισμού Ελληνορώσων Ποντιακά να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου.

Σημειώνεται πως μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν τα ξημερώματα σε κατοίκους στη Μάνδρα και στα Μέγαρα καλώντας τους να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων και να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Διαδοχικά μηνύματα μέσω 112 εστάλησαν από χθες το πρωί σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας: Ανατολική Μάνη, Ευρώτα, Πιερία, Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες. Προειδοποιούσαν για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλούσαν τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Μετά τα μεσάνυχτα μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους της Πύλου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας κυρίως θα συνεχιστούν ως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025), ενώ σήμερα τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας και από την Αττική. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.



Από χθες τις μεσημεριανές ώρες σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα, ενώ αρκετά είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής με πολλά οχήματα να έχουν ακινητοποιηθεί σε δρόμους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων, έχει δεχτεί συνολικά από χθες έως τις σήμερα τις 6 το πρωί στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου 331 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.