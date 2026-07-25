Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και στην Τουρκία: Άνοιξαν τρύπες στους δρόμους και «κατάπιαν» οχήματα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Τουρκία, με την Άγκυρα να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων. Η ισχυρή νεροποντή, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας και κορυφώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους, εγκλωβισμούς οχημάτων και σημαντικές ζημιές σε υποδομές.

Οι εικόνες από την τουρκική πρωτεύουσα είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Κεντρικές οδικές αρτηρίες μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ υπόγειες διαβάσεις πλημμύρισαν μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας αυτοκίνητα ακινητοποιημένα κάτω από το νερό. Στην περιοχή Μαμάκ, η ορμή των χειμάρρων παρέσυρε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, σύμφωνα με το Cnn Turk.

Δρόμοι κατέρρευσαν και σπίτια πλημμύρισαν

Η σφοδρότητα της βροχόπτωσης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολλές συνοικίες της Άγκυρας. Κάδοι απορριμμάτων, πινακίδες κυκλοφορίας και άλλα αντικείμενα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ σε αρκετά σημεία υποχώρησαν τοιχία και καταστράφηκαν τμήματα του οδικού δικτύου.

Στην περιοχή Μαμάκ δημιουργήθηκε μεγάλη καταβόθρα, με αποτέλεσμα ένα ελαφρύ επαγγελματικό όχημα να πέσει μέσα στο οδόστρωμα που υποχώρησε. Παράλληλα, δεκάδες κατοικίες και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, με τις δημοτικές υπηρεσίες να δέχονται συνεχείς κλήσεις για άντληση υδάτων.

Η κακοκαιρία προκάλεσε και πυρκαγιά, όταν κεραυνός χτύπησε την οροφή κτιρίου. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Προειδοποιήσεις για 35 επαρχίες

Η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας της Τουρκίας είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για την επιδείνωση του καιρού, εκδίδοντας πορτοκαλί και κίτρινους συναγερμούς για συνολικά 35 επαρχίες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται όχι μόνο στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε μεγάλο μέρος της περιοχής του Μαρμαρά, της Κεντρικής και Δυτικής Μαύρης Θάλασσας, της Κεντρικής Ανατολίας και της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και αιφνίδιες πλημμύρες, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο.

Συνεχίζεται η επιφυλακή

Αν και η ένταση της βροχής στην Άγκυρα υποχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες, συνεργεία του δήμου παραμένουν επί ποδός, πραγματοποιώντας καθαρισμούς δρόμων, απομάκρυνση φερτών υλικών και άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα κτίρια.