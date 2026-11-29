Πλημμυρισμένοι δρόμοι και δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» έχει φέρει μαζί της ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων έχουν επηρεάσει το οδικό δίκτυο σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στον Άλιμο, η συσσώρευση νερού δυσχεραίνει τη διέλευση των οχημάτων στην Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, νωρίτερα είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη συμβολή με την οδό Ιωάννη Μεταξά, στη Βούλα. Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο αποκαταστάθηκε.

Διακοπή κυκλοφορίας αναφέρθηκε επίσης στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο ύψος του ρέματος Βάρδα, στην περιοχή Πικερμίου – Σπάτων, και στα δύο ρεύματα.

Παράλληλα, προβλήματα από τη συγκέντρωση υδάτων καταγράφονται και στην περιοχή της Γλυφάδας, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν ανεβάσει τη στάθμη του Κηφισού.

«Φούσκωσε» ο Κηφισός λόγω της κακοκαιρίας



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/MxjKbLJQEl — Flash.gr (@flashgrofficial) November 29, 2026

Η Αττική περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί «κόκκινη προειδοποίηση» για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Πολιτική Προστασία έχει προειδοποιήσει επίσης για βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους έως 10 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, καθώς και για πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων, που εκδόθηκε την Παρασκευή (27/11) και έλαβε την ονομασία ΑΡΓΟΣ, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Συγκεκριμένα,

Σήμερα Κυριακή (29/11)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (30/11)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Μεσημέρι και απόγευμα θα χτυπήσει την Αττική το κύριο τμήμα της κακοκαιρίας

Το κύριο κύμα των φαινομένων αναμένεται να επηρεάσει το λεκανοπέδιο γύρω στο μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες της Κυριακής, ενώ οι Αρχές συνιστούν περιορισμό των περιττών μετακινήσεων.

Η βροχόπτωση θα συνεχιστεί κατά διαστήματα σε ολόκληρη την Αττική, με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα του νομού, από την ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας έως τα όρια με τη Βοιωτία.

Ορισμένα προγνωστικά σενάρια δείχνουν ότι στις συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να καταγραφούν τοπικά 50 έως 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου έξι ώρες, ποσότητα που πλησιάζει τη μέση βροχόπτωση ολόκληρου του Νοεμβρίου στο Τατόι.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, ωστόσο, και στα νότια παράλια, καθώς η θέση των ισχυρότερων πυρήνων στον Σαρωνικό ενδέχεται να επηρεάσει περιοχές από τη Γλυφάδα έως τη Βουλιαγμένη. Τα φαινόμενα είναι πιθανό να παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις ακόμη και ανάμεσα σε γειτονικές περιοχές, με έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η θερμοκρασία στην Αττική δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 βαθμούς, ενώ από το μεσημέρι, καθώς θα ενισχύονται οι βοριάδες, θα σημειώσει αισθητή πτώση. Το βράδυ ο υδράργυρος προβλέπεται να υποχωρήσει στους 7 με 8 βαθμούς και ακόμη χαμηλότερα στα βόρεια προάστια.

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Κλειστός δρόμος στο Ευηνοχώρι μετά την κατολίσθηση

Προβλήματα από την κακοκαιρία «Άργος» καταγράφονται και στην υπόλοιπη χώρα με την κατολίσθηση που σημειώθηκε το Σάββατο (28/11) στην περιοχή του Ευηνοχωρίου να εξακολουθεί να προκαλεί καθυστερήσεις στην οδική σύνδεση Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Μεγάλοι όγκοι βράχων έπεσαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα και να εφαρμοστούν εκτροπές.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η αποκατάσταση της κυκλοφορίας συνδέεται με την αυτοψία γεωλόγων, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κατάσταση του πρανούς και το ενδεχόμενο νέων καταπτώσεων.

Κατολισθήσεις και πτώση δέντρου στη βόρεια Εύβοια

Προβλήματα καταγράφονται και στη βόρεια Εύβοια, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, βράχοι και φερτά υλικά έχουν καταλήξει σε δρόμους στην περιοχή της Λίμνης, δυσχεραίνοντας τη διέλευση των οχημάτων.

Στον οδικό άξονα Προκόπι – Μαντούδι, η πτώση μεγάλου πλατάνου προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση του δέντρου.

Φωτ.: evima.gr

Ανέβηκε η στάθμη του Ληθαίου στα Τρίκαλα

Στα Τρίκαλα, οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν αυξήσει αισθητά τη στάθμη του Ληθαίου ποταμού.

Σύμφωνα με εικόνες του trikalavoice.gr, μεγάλοι όγκοι νερού περνούν κάτω από την κεντρική γέφυρα, ενώ έχουν καλυφθεί χαμηλότερα σημεία της κοίτης. Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει επίσημη εκτίμηση ότι ο ποταμός βρίσκεται σε οριακή κατάσταση.

Φωτ.: trikalavoice.gr

Φωτ.: trikalavoice.gr