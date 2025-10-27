Στο επίκεντρο το νέο πολεοδομικό του Άργους και οι άδειες επιχειρήσεων

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) βρέθηκαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας, Φώτης Δαμούλος, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Εμπόρων και Βιοτεχνών Αργολίδας, Θοδωρής Γαβρίλος, προκειμένου να θέσουν στον Υφυπουργό Νίκο Ταγαρά μια σειρά θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή του Άργους.

Κεντρικό αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε το νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) του Δήμου Άργους – Μυκηνών, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης και αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, τις χρήσεις γης και την αδειοδότηση επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα για την ειδική αναφορά σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές επιχειρήσεις του Άργους εξαιτίας περιορισμών στις ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ).