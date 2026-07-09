Στο Φανάρι το τρόπαιο της ΑΕΚ: Η ευλογία του Πατριάρχη και το μήνυμα στον Ηλιόπουλο

Ξεχωριστές στιγμές έζησε η οικογένεια της ΑΕΚ, καθώς το τρόπαιο της ομάδας ταξίδεψε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου έλαβε την ευλογία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σε μια συμβολική εκδήλωση με έντονο συναισθηματικό και ιστορικό χαρακτήρα.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και στάθηκε στις αξίες του «Ευ Αγωνίζεσθαι», υπογραμμίζοντας πως στόχος του είναι ο αθλητισμός να υπηρετεί αρχές και ιδανικά που ξεπερνούν τα στενά όρια του ανταγωνισμού.

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη την ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τονίζοντας ότι η ομάδα αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο.

«Η ΑΕΚ είναι Ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν. Όχι μόνο δεν πεθαίνουν, αλλά κατακτούν τρόπαια, αγωνίζονται, κερδίζουν και προβάλλουν την πίστη μας και το γένος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συγχαίροντας τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο της Ένωσης.

Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε επίσης στις ιστορικές ρίζες του συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη, επισημαίνοντας ότι ο Αθλητικός Σύλλογος του Πέρα εξακολουθεί να διατηρεί ζωντανή την παράδοση, ενώ ευχήθηκε στην ΑΕΚ ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της εκδήλωσης ήρθε στο φινάλε της συνομιλίας, όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος ρώτησε αν το τρόπαιο είχε φτάσει στο Φανάρι. «Εδώ είναι δίπλα μου. Και τι μεγάλο που είναι και τι μεγαλοπρεπές», απάντησε ο Πατριάρχης, σηκώνοντας το τρόπαιο μπροστά στους παρευρισκόμενους και προσθέτοντας με χιούμορ: «Ακόμη αντέχω, μπορώ».



Μόνο που το ακουμπήσατε μας δίνετε έμπνευση και δύναμη για το μέλλον», απάντησε ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον Πατριάρχη να κλείνει τη συνομιλία ευλογώντας την ομάδα και ευχόμενος υγεία και νέες επιτυχίες.