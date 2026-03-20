Στο φως έδωσε το Ιράν νέο βίντεο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να μιλάει σε ομάδα φοιτητών

Εν μέσω αγωνίας για το πού βρίσκεται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν ένα νέο βίντεο στο οποίο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διδάσκει θρησκευτικά σε μια ομάδα μαθητών.

Το Ραδιοτηλεοπτικό Σώμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ωστόσο δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε γυρίστηκε το βίντεο, γεγονός που εγείρει υποψίες ότι μπορεί να πρόκειται για υλικό που ανασύρθηκε από το αρχείο. Στο εν λόγω βίντεο, ο Χαμενεΐ φαίνεται να απευθύνεται σε μια ομάδα φοιτητών στα αραβικά.

Παρά την απουσία του από τη δημοσιότητα, ο Ανώτατος Ηγέτης απηύθυνε έκκληση για εθνική ενότητα σε ανακοίνωσή του που διαβάστηκε από παρουσιαστή στην τηλεόραση και τόνισε ότι η ζωτικής σημασίας παγκόσμια αρτηρία του Στενού του Ορμούζ θα συνεχίσει να παραμένει κλειστή, ασκώντας πίεση στους εχθρούς του Ιράν.

Άγνωστη η πραγματική του κατάσταση

Ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυμάτισε το πόδι του στις επιθέσεις που στοίχισαν επίσης τη ζωή στη σύζυγό του και στο παιδί του, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι είναι «παραμορφωμένος» και ενδέχεται να βρίσκεται σε κώμα. Ένα δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης του Κατάρ ισχυρίστηκε επίσης ότι βρίσκεται στη Μόσχα για θεραπεία και ανάρρωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επίσης αμφισβητήσει την κατάσταση του Χαμενεΐ. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε… αν είναι νεκρός ή όχι. Κανείς δεν λέει ότι είναι 100% υγιής… κανείς δεν τον έχει δει, κάτι που είναι ασυνήθιστο».

Την Τετάρτη, σε γραπτό μήνυμά του, ανέφερε ότι οι δολοφόνοι του αρχηγού ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος πέθανε σε ισραηλινή επίθεση, «θα πρέπει να πληρώσουν γι’ αυτό».

«Χωρίς αμφιβολία, η δολοφονία μιας τέτοιας προσωπικότητας μαρτυρά τη σημασία του και το μίσος που τρέφουν οι εχθροί του Ισλάμ εναντίον του», δήλωσε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram την ημέρα της κηδείας του Λαριτζανί στην Τεχεράνη.

«Κάθε σταγόνα αίματος που χύνεται έχει ένα τίμημα και οι εγκληματίες δολοφόνοι αυτών των μαρτύρων σύντομα θα πρέπει να το πληρώσουν», πρόσθεσε.