Στο «φως» η αμύθητη περιουσία του Χαλκ Χόγκαν - Τι περιλαμβάνει και ποιοι μένουν εκτός

Για χρόνια, ο Χαλκ Χόγκαν ήταν το πρόσωπο του WWE και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της πάλης. Τώρα, λίγους μετά τον θάνατό του, το ενδιαφέρον στρέφεται στην περιουσία που άφησε πίσω του — και στους αποδέκτες της. Τα νέα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο φέρνουν στο φως στοιχεία για εκατομμύρια δολάρια, επενδύσεις, ακίνητα και πνευματικά δικαιώματα. Μαζί τους, φέρνουν και την έκπληξη: την απουσία της κόρης του από τη διαθήκη.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο δικαστήριο ο γιος του Χαλκ Χόγκαν, Νικ, η περιουσία του αείμνηστου παλαιστή φτάνει τα 5 εκατομμύρια δολάρια. Ο Νικ, παιδί του Χόγκαν από τον γάμο του με την πρώτη του σύζυγο, Λίντα, υπέβαλε αίτημα να οριστεί συνδιαχειριστής της περιουσίας, μαζί με τον οικονομικό σύμβουλο του πατέρα του, Τέρι Μακόι.

Η περιουσία του Χαλκ Χόγκαν – Εκτός η κόρη του

Σύμφωνα με το US Weekly η περιουσία του περιλαμβάνει 200.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, περίπου 800.000 δολάρια σε προσωπικά αντικείμενα και πνευματικά δικαιώματα αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και μια αγωγή για ιατρικό λάθος άγνωστης αξίας. Δεν καταγράφηκε, ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Χόγκαν, το οποίο περιλαμβάνει δύο πολυτελή σπίτια στη Clearwater, αξίας περίπου 11 εκατ. δολαρίων.

Η χήρα του Χόγκαν Σκάι Ντέιλι Χόγκαν, αναφέρεται ως επιζών σύζυγος, ενώ η κόρη του η 37χρονη Μπρουκ, δεν είναι ανάμεσα στους δικαιούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια είχε ζητήσει το 2023 να αφαιρεθεί από τη διαθήκη για να αποφευχθεί μελλοντική δικαστική διαμάχη, καθώς δεν είχε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που ήταν δίπλα στον πατέρα της.

Παράλληλα, ο Νικ Χόγκαν έχει κινηθεί νομικά εναντίον του ραδιοφωνικού παραγωγού Bubba the Love Sponge (Todd Clem), για να μπλοκάρει την κυκλοφορία ντοκιμαντέρ που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα του Χαλκ Χόγκαν και επικεντρώνεται στο διαβόητο «sex tape» του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χαλκ Χόγκαν, πέθανε στις 24 Ιουλίου στο σπίτι του στην Clearwater της Φλόριντα, σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο διάσημος ο πρωταθλητής του WWE είχε ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής.