Στο φως κοινή φωτογραφία Άντριου, Μάντελσον να φορούν μπουρνούζια δίπλα στον Έπσταϊν

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την εμπλοκή του τέως πρίγκιπα Άντριου και του αποπεμφθέντος πρέσβυ του Ηνωμένου Βασιλείου Πίτερ Μάντελσον στην υπόθεση Έπσταϊν.

Μια φωτογραφία που συγκαταλέγεται στα περίφημα αρχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πρόσφατα, οι δυο Βρετανοί εμφανίζονται να κάθονται σε έναν κήπο φορώντας μόνο ένα λευκό μπουρνούζι ενώ απολαμβάνουν τη συντροφιά του καταδικασμένου παιδεραστή.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή φωτογραφία των τριών ανδρών που διαρρέει ωστόσο, τόσο ο χρόνος όσο και το μέρος που τραβήχτηκε δεν αναγράφονται στις λεπτομέρειες.

Πάντως, τόσο το πρώην μέλος της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας όσο και ο πρώην Βρετανός διπλωμάτης έχουν αρνηθεί επανειλημμένως οποιαδήποτε ανάμειξή τους στο σκάνδαλο.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους δυο Βρετανούς

Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποκάλυψη λεπτομερειών σχετικά με τη δράση του Άντριου Μαντουντμπάντεν - Ουίνδσορ, ο αδελφός του, βασιλιάς Κάρολος, προχώρησε στην αποπομπή του από τη βασιλική οικογένεια αφαιρώντας του όλους τους τίτλους ενώ παράλληλα τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την οικία του στα Ανάκτορα.



Ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου κατόπιν εντάλματος και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος αφού πρώτα είχε πραγματοποιηθεί έρευνα στην οικεία του στο Νορφολκ. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι η ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα - κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Από την άλλη, ο Λόρδος Μάντελσον κατηγορήθηκε ότι παρείχε ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Επιχειρήσεων από το 2008 έως το 2010, όταν ο Γκόρντον Μπράουν ήταν πρωθυπουργός. Αφού συνελήφθη στην οικεία του, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενώ προηγουμένως είχε αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση.