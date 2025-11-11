Στο φως κύκλωμα εξαφάνισης ΦΠΑ με πολυτελή ΙΧ – Η τριγωνική απάτη που ξεγέλασε το Δημόσιο

Μια νέα υπόθεση οργανωμένης φοροδιαφυγής φέρνουν στο φως οι έλεγχοι της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ , αυτή τη φορά στο πεδίο του ΦΠΑ για αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από τις συναλλαγές, αποκαλύφθηκε ένα δαιδαλώδες δίκτυο εταιρειών που αξιοποιούσε τη λεγόμενη «τριγωνική απάτη», με στόχο να εξαφανίσει τον ΦΠΑ από τον τελωνισμό πολυτελών οχημάτων στην Ελλάδα.

Ο μηχανισμός της απάτης

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, ελληνικές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συνεργάζονταν με βουλγάρικη εταιρεία-βιτρίνα, η οποία λειτουργούσε ως ενδιάμεσος κρίκος για την απόκρυψη του πραγματικού καθεστώτος ΦΠΑ

Η βουλγάρικη εταιρεία αγόραζε τα αυτοκίνητα από τη Γερμανία με κανονικό ΦΠΑ, για λογαριασμό των Ελλήνων εμπόρων, και στη συνέχεια τους τα μεταπωλούσε εκδίδοντας παραπλανητικά τιμολόγια, στα οποία δήλωνε ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους.

Με αυτό το τέχνασμα, οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τα ψευδή τιμολόγια στον τελωνισμό των οχημάτων, αποφεύγοντας την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ και προκαλώντας σοβαρή ζημία στα δημόσια έσοδα.

Τα ευρήματα και η συνέχεια της έρευνας

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, συνολικής αξίας άνω των 885.000 ευρώ. Η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση ΦΠΑ εκτιμάται σε περισσότερα από 212.000 ευρώ.



Η έρευνα της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με διασταυρώσεις στοιχείων και ψηφιακούς ελέγχους που στοχεύουν στον εντοπισμό και άλλων παρόμοιων κυκλωμάτων. Οι αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ευρύτερο δίκτυο φορολογικής απάτης που δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταχειρισμένων οχημάτων εντός Ε.Ε.