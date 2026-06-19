Στο «φως» νέο βίντεο από τη μεγάλη έκρηξη στη Μόσχα - Ισχυρισμοί ότι οφείλεται σε... ρωσικό πύραυλο

Νέα βιντεοληπτικά ντοκουμέντα από την επίθεση με ουκρανικά drones στη Μόσχα φέρνουν στο προσκήνιο ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε δεξαμενή καυσίμων στο διυλιστήριο της Καπότνια, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ρωσικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με το Reuters, το διυλιστήριο επλήγη σε νέα μεγάλη ουκρανική επιδρομή, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και σοβαρές ζημιές σε μονάδες και δεξαμενές αποθήκευσης.

Το νέο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα social media καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία το καπάκι μίας δεξαμενής εκτινάσσεται στον αέρα, μέσα σε τεράστιο όγκο καπνού και φλόγας. Ωστόσο, παρότι σε ορισμένες αναρτήσεις υποστηρίζεται ότι η έκρηξη ίσως προκλήθηκε από ρωσικό πύραυλο αεράμυνας που έπεσε στην εγκατάσταση, αυτό το σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες επίσημες πηγές. Το Reuters και ο Guardian αποδίδουν την έκρηξη σε ουκρανική επιδρομή με drones, χωρίς να υιοθετούν τον ισχυρισμό περί «φιλικού πυρός» από τη ρωσική αεράμυνα.

Η επίθεση εντάσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κύματα ουκρανικών πληγμάτων κατά της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, δεκάδες drones έπληξαν στόχους στη ρωσική πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιφέρεια, προκαλώντας φωτιές, τραυματισμούς, προβλήματα στις μεταφορές και σοβαρή αναστάτωση στην καθημερινότητα της πόλης.

Το διυλιστήριο της Καπότνια έχει ιδιαίτερη σημασία για την τροφοδοσία της Μόσχας με καύσιμα. Σύμφωνα με το Reuters, η εγκατάσταση επλήγη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα 24ωρα, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε βασικές μονάδες διύλισης, σε βοηθητικά συστήματα, σε αγωγούς και σε δεξαμενές αποθήκευσης προϊόντων. Πηγές της αγοράς ενέργειας εκτιμούν ότι το πλήγμα μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη λειτουργία ενός από τα σημαντικότερα διυλιστήρια της ρωσικής πρωτεύουσας.

More stunning scenes from Moscow, with 3 angles from one of the lids of an oil storage tank going airborne. pic.twitter.com/adI89r74EO — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές ως απάντηση στα ρωσικά πλήγματα κατά ουκρανικών πόλεων, ενώ η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε μεγάλο αριθμό drones. Παρά τις ρωσικές αναχαιτίσεις, αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη φαίνεται ότι έφτασαν στους στόχους τους, προκαλώντας αισθητές ζημιές.

Οι συνέπειες έγιναν άμεσα αισθητές και στις μετακινήσεις, καθώς η μεγάλη επιδρομή οδήγησε σε κλείσιμο ή σοβαρές διαταραχές σε αεροδρόμια της Μόσχας και σε σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, ενώ σε αρκετές περιοχές σήμανε συναγερμός.