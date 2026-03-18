Στο φως «σκλαβοπάζαρο» με Πακιστανούς στην Κρήτη: Χειροπέδες σε μεγάλο κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων

Μία σκοτεινή υπόθεση εμπορίας ανθρώπων αποκαλύπτεται στην Κρήτη, καθώς η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έφερνε στην Ελλάδα Πακιστανούς μετανάστες προκειμένου να τους εκμεταλλευτεί και να τους εκβιάσει οικονομικά, εξαπαντώντας παράλληλα το Δημόσιο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 21 άτομα, οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το Cretalive.gr, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2023 μέχρι και τον Μάρτιο του 2026.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και κορυφώθηκε με μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Μαρτίου και εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, σε Αττική και Βοιωτία.

Ο «αρχηγός» και το ΚΕΠ

Στην κορυφή της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ήταν 51χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο, στον οποίο αποδίδεται ότι είχε ρόλο «αρχηγού», σχεδίαζε και συντόνιζε τη δράση της οργάνωσης.

Δίπλα του βρισκόταν ένας στενός πυρήνας συνεργατών, μεταξύ των οποίων η 44χρονη σύζυγός του, ιδιοκτήτρια ιδιωτικού ΚΕΠ, και άτομα που διαχειρίζονταν διοικητικά και οικονομικά θέματα.

Ο πυρήνας αυτός ήταν υπεύθυνος για:

την οργάνωση των μετακλήσεων εργατών.

τη διαχείριση εγγράφων και αιτήσεων.

τον συντονισμό συνεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

τη διακίνηση των χρημάτων από τη δράση του κυκλώματος.

Οι μεσάζοντες

Σημαντικό ρόλο είχαν μεσάζοντες της πακιστανικής κοινότητας, κυρίως στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, που λειτουργούσαν ως σύνδεσμος ανάμεσα στους εργαζόμενους στο Πακιστάν και στο κύκλωμα στην Ελλάδα.

Οι μεσάζοντες:

εντόπιζαν υποψήφιους εργαζόμενους στο Πακιστάν.

συγκέντρωναν τα χρήματα για τη μετάκληση.

οργάνωναν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

συντόνιζαν την επικοινωνία με το δίκτυο στην Ελλάδα.

Τα «λάφυρα» της εγκληματικής οργάνωσης από την εκμετάλλευση ανθρώπων. Φωτό: Cretalive.gr

Οι «εικονικοί εργοδότες»

Η οργάνωση περιγράφεται ότι χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο εικονικών εργοδοτών, αγροτών ή επιχειρηματιών σε Κρήτη και αλλού, που εμφανίζονταν στις αιτήσεις μετάκλησης εργατών για αγροτικές ή οικοδομικές εργασίες.

Στην πραγματικότητα, πολλοί από αυτούς δεν απασχολούσαν τους εργαζόμενους, αλλά χρησίμευαν ως «βιτρίνα» για τις μετακλήσεις.

Εκμετάλλευση και εκβιασμός

Οι εργαζόμενοι κατέβαλλαν μεγάλα ποσά για να εξασφαλίσουν τη μετακίνησή τους στην Ελλάδα.

Μετά την άφιξη, τα διαβατήρια τους παρακρατούνταν και πολλοί έπρεπε να καταβάλλουν επιπλέον χρήματα για διαμονή ή να αποδίδουν μέρος του μισθού τους στο κύκλωμα.

Συχνά μεταφέρονταν σε διαφορετικούς εργοδότες ή περιοχές από αυτές που είχαν δηλωθεί.

Μέσα από τις εικονικές μετακλήσεις, δημιουργούνταν ψευδή στοιχεία και παραπλανιούνταν οι δημόσιες υπηρεσίες. Τα κέρδη του κυκλώματος εκτιμώνται σημαντικά, καθώς κάθε εργαζόμενος πλήρωνε μεγάλα ποσά για τη μετακίνηση και παραμονή του.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία αφορά τις εξής κατηγορίες: