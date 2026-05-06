Αποκαλύφθηκε το λογότυπο του αεροδρομίου «Ντόναλντ Τραμπ» στο Παλμ Μπιτς - «Συγχαρητήρια μπαμπά»

Φαίνεται πως όλα είναι έτοιμα για τα «βαφτίσια» που θα γίνουν στον Διεθνή Αερολιμένα του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, αφού αναμένεται να λάβει, όπως όλα δείχνουν, το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν του 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ονοματοδοσία αεροδρομίων προς τιμήν προέδρων αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στις ΗΠΑ, καθώς 12 αερολιμένες φέρουν ήδη ονόματα πρώην ηγετών. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις προέδρους έχει τιμηθεί με έναν τέτοιο τρόπο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το JFK της Νέας Υόρκης, το Ronald Reagan National Airport στην Ουάσιγκτον και το George Bush Intercontinental στο Χιούστον.

Μετά τη μετονομασία, τον Ιανουάριο, ενός τμήματος 7 χιλιομέτρων της Southern Boulevard στην κομητεία Παλμ Μπιτς, ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις υπέγραψε στις 30 Μαρτίου νομοθεσία που ενέκρινε τη μετονομασία του αερολιμένα σε Trump International.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, η τοπική εφημερίδα Palm Beach Post ανέφερε ότι η ψηφοφορία έληξε 4-3 υπέρ της μετονομασίας, με τον Έρικ Τραμπ να αποκαλύπτει σήμερα τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω από το εγχείρημα.

Με ανάρτησή του στο X, ο 42χρονος εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Trump Organization παρουσίασε το νέο λογότυπο, το οποίο προτάθηκε για να κοσμεί την είσοδο του αεροδρομίου. Όπως ήταν αναμενόμενο, είναι διακοσμημένο με χρυσό, απεικονίζει έναν αετό που κρατά δύο κλαδιά ελιάς και φέρει στο σώμα του μια ασπίδα με το έμβλημα των αστεριών και ριγών.

«Για πρώτη φορά, είμαι εξαιρετικά περήφανος που μοιράζομαι το ΕΠΙΣΗΜΟ λογότυπο για το Donald J. Trump International Airport στο Palm Beach της Φλόριντα. Δεν υπάρχει άνθρωπος πιο άξιος για αυτή την απίστευτη τιμή από τον @realDonaldTrump! Συγχαρητήρια, μπαμπά! Ανυπομονώ να δω πτήσεις να προσγειώνονται στο “DJT” πολύ πολύ σύντομα! 🇺🇸🛬».

For the first time, I am extremely proud to share the OFFICIAL logo for the Donald J. Trump International Airport in Palm Beach, Florida. There is no person more deserving of this incredible honor than @realDonaldTrump! Congratulations Dad!



Looking forward to seeing flights… pic.twitter.com/QUyPKJYixy — Eric Trump (@EricTrump) May 5, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι τακτικός επισκέπτης του Παλμ Μπιτς από τότε που αγόρασε την έπαυλη Mar-a-Lago τον Δεκέμβριο του 1985, αλλά για πολλούς κατοίκους, η ονομασία του αεροδρομίου προς τιμήν του αποτελεί ένα βήμα υπερβολής.