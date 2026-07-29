Στο γκρουπ των ισχυρών η ΑΕΚ μέσω Ααρχους - Απέκλεισε στα πέναλτι την Λεχ Πόζναν

Ποδοσφαιρικό «θαύμα» έκανε η Ααρχους για την ΑΕΚ, καθώς πέτυχε μία ανατροπή βγαλμένη... από παραμύθι απέναντι στη Λεχ Πόζναν και έστειλε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στους ισχυρούς της κλήρωσης.

Οι Δανοί ανέτρεψαν το εις βάρος τους 4-1 από το πρώτο παιχνίδι, έστειλαν το ζευγάρι στην παράταση και στη συνέχεια πανηγύρισαν μια μεγάλη πρόκριση από την άσπρη βούλα. Το αποτέλεσμα αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκό και για την Ένωση, αφού η Λεχ Πόζναν έμεινε εκτός συνέχειας, γεγονός που ανεβάζει την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs του Champions League.

Πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ:

Ισχυροί

Ερυθρός Αστέρας / Λάρνε – Βίκινγκουρ / Χάποελ Μπερ Σεβά

Σέλτικ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ / Κλάκσβικ – Ζάλγκιρις

Σλόβαν Μπρατισλάβας / Ιμπέρια – Μιάλμπι

ΑΕΚ

Ανίσχυροι