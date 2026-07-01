Στη Θεσσαλονίκη μετέβη εκτάκτως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται τραυματίες από την τριπλή βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πόλη. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση των τραυματιών από τους θεράποντες ιατρούς και συνομίλησε με συγγενείς, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι θα οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

INTIME NEWS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ο κ. Μητσοτάκης, σε δήλωσή του μετά την επίσκεψη στους τραυματίες, τόνισε πως θεώρησε υποχρέωσή του ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθεί σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφτεί τα στελέχη του κόμματος, τα οποία δέχθηκαν «μία άνανδρη δολοφονική επίθεση» ενώ ευχαρίστησε τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου για την περίθαλψη των τραυματιών. «Η μητέρα της Αφροδίτης είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη», ανέφερε και διαμήνυσε πως «η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διωκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μία ευνομούμενη πολιτεία.».

Μητσοτάκης από Ιπποκράτειο: «Θα βρούμε τους δράστες, θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες» pic.twitter.com/TLTuoiWCQU — Flash.gr (@flashgrofficial) July 1, 2026

Μαζί με τον πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη μετέβησαν επίσης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκη. Επίσης τον πρωθυπουργό συνόδευε και ο υφυπουργός Μακεδονίας & Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς αναφέρθηκε στην επίθεση: «Είναι ένα δύσκολο πρωινό, ένα κακό ποδαρικό για τον μήνα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της δημοκρατίας μας. Αντίθετα, πράξεις βίας, τρομοκρατίας ή εκφοβισμού –όπως κι αν τις χαρακτηρίσει κανείς– δεν ταιριάζουν στην ελληνική κοινωνία. Απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές θα μας βρίσκουν πάντοτε αντίθετους. Παράλληλα, προετοιμάζεται για αύριο μια δράση υποστήριξης, κυρίως προς την κυρία Νέστορος και τους γονείς της, οι οποίοι δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα.»

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.