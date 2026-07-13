Ελλάδα Τροχαίο Ηλεκτρικό Πατίνι Ανήλικοι Πάτρα Local News

Στο Καραμανδάνειο 13χρονος που υπέστη κατάγματα και εγκαύματα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

Φωτό αρχείου Eurokinissi
Φωτό αρχείου Eurokinissi
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε ένα 13χρονο παιδί που τραυματίστηκε κινούμενο με ηλεκτρικό πατίνι. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, αρχικά διακομίστηκε σε Νοσοκομείο της Ηλείας αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.

Το παιδί υπέστη εγκαύματα από την πτώση αλλά και κατάγματα και, όπως είπε, έπεσε μόνο του.

Οι γιατροί του νοσοκομείου ειδοποίησαν την Αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.

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Ελλάδα Τροχαίο Ηλεκτρικό Πατίνι Ανήλικοι Πάτρα Local News

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