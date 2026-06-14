Στο ΚΑΤ 16χρονος με πατίνι έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όταν ένας 16χρονος με πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 18χρονος, με συνοδηγό τη μητέρα του, κινούνταν επί της οδού Αφροδίτης, με κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την οδό Γούναρη. Ο ανήλικος οδηγός του πατινιού κινούνταν επί της οδού Τριπόλεως, με κατεύθυνση από την οδό Ιασωνίδου προς την οδό Εθνικής Μακαρίου.



Φτάνοντας στη συμβολή με την οδό Τριπόλεως, το όχημα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 16χρονος.



Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο 16χρονος, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «ΚΑΤ».



Στους δύο οδηγούς διενεργήθηκε αλκοτέστ, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.