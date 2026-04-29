Στο κυνήγι των υπογραφών για την εξεταστική - Το ΠΑΣΟΚ ψάχνει πρόθυμους στους ανεξάρτητους

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα αρμόδια στελέχη της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ από κοινού με το νομικό επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη , προκειμένου η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές να είναι έτοιμη άμεσα και χωρίς χρονοτριβές. Πιθανολογείται ότι αυτό θα συμβεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρουν στον FLASH πηγές προσκείμενες στην ηγεσία.

«Πάμε, πάμε, έχουμε δουλειά», ήταν η χαρακτηριστική φράση που είπε απευθυνόμενος στους συνεργάτες του ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά το τέλος της έκτακτης συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας, δίνοντας τον τόνο για τις γρήγορες, αλλά όχι βιαστικές κινήσεις που θέλει να γίνουν.

Αν η πρόταση θα συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 120 υπογραφές είναι ακόμη άγνωστο, ωστόσο οι πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση είναι ενθαρρυντικές. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση έχουν ήδη εκφραστεί υπέρ του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ και πλέον η περαιτέρω στήριξη θα αναζητηθεί από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων.

Προς το παρόν, από την Χαριλάου Τρικούπη εκφράζουν ικανοποίηση για δύο λόγους. Πρώτον, για τα άμεσα αντανακλαστικά που επέδειξαν και τα οποία ερμηνεύονται ως ένδειξη ετοιμότητας και αποφασιστικότητας. Στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί μια πολιτική δύναμη με χαρακτηριστικά κυβερνησιμότητας και ως μία έτοιμη ομάδα να αναλάβει την εξουσία.

Δεύτερο και σπουδαιότερο, επειδή υπήρξε συσπείρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ και αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος, όπως λένε, που θέλει να διαδραματίζει στον χώρο της αντιπολίτευσης σήμερα (έναντι του κυοφορούμενο κόμματος Τσίπρα), ώστε μέχρι τις εκλογές να ενισχύσει το αφήγημα της νίκης επί της ΝΔ και της πρωτιάς.

Ποιον φοβάται;

Μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται άλλωστε η νέα δημόσια αντιπαράθεση που είχαν χθες οι Κώστας Τσουκαλάς και Άδωνις Γεωργιάδης για το αποτέλεσμα των εκλογών, με τον υπουργό Υγείας να προβλέπει ως δεύτερο... τον Αλέξη Τσίπρα και τον εκπρόσωπο της Χαριλάου Τρικούπη να του απαντά δηκτικά, συμπεραίνοντας ότι ευλόγως ανησυχεί. Διότι δεύτερο κόμμα θα είναι η ΝΔ και πρώτο το ΠΑΣΟΚ, ενώ όπως πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς «ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ποιον φοβάται» αλλά και γιατί έχει «εμμονή» με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το πολεμικό μετωπο με τον κ. Γεωργιάδη είχε αρχικά ως επίκεντρο τα σχόλια του αντιπροέδρου της ΝΔ για την εισαγγελική διάταξη για τις υποκλοπές, με το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να επικρίνει την αξιοπιστία του υπουργού Υγείας «που επιχαίρει που τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα».

Και καθώς, όπως λέει η λαϊκή ρήση «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται», δεν μένει ασχολίαστος από το ΠΑΣΟΚ ο αναβρασμός στη ΝΔ και οι φωνές κριτικής προς το Μαξίμου που διατυπώνονται πλέον από τους βουλευτές δημοσίως και όχι μόνο στις ιδιωτικές τους συζητήσεις όπως παλαιότερα. «Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία», εκτιμούσαν χθες από την Χαριλάου Τρικούπη για τους πέντε γαλάζιους «αντάρτες», κλιμακώνοντας την πίεση και την κούρσα φθοράς, στην οποία θέλουν να υποβάλουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.