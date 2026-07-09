Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν - «Δεν αξίζουν συμφωνία» λέει ο Τραμπ

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα και τις απειλές να εντείνονται, προκαλώντας έντονη ανησυχία για γενικευμένη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για ακόμη σκληρότερη αμερικανική απάντηση, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται πλέον μόνο υπό «ιρανικές ρυθμίσεις».

Η νέα όξυνση έχει ήδη θέσει σε συναγερμό τα κράτη του Κόλπου, την ώρα που οι διεθνείς αγορές αντιδρούν με άνοδο στις τιμές του πετρελαίου υπό τον φόβο διατάραξης της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Χτύπησαν 90 στόχους οι ΗΠΑ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, πλήττοντας περίπου 90 στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM). Πρόκειται για τη δεύτερη διαδοχική νύχτα βομβαρδισμών, σε μια εξέλιξη που εντείνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων, καθώς και υποδομές αποθήκευσης μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (drones).

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας X, η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 8 Ιουλίου με στόχο να περιοριστεί περαιτέρω η επιχειρησιακή ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας και πολιτικών πληρωμάτων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων σε 90 στόχους εναντίον του Ιράν την 8η Ιουλίου, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, παρουσιάζοντάς τες ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που προηγήθηκαν στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), έχοντας ως στόχο στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις στις βάσεις Αριφτζάν και Αλί Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ, καθώς και στις βάσεις Τζουφάιρ και Σεΐχη Ίσα στο Μπαχρέιν.

NEW: Smoke rises from an Iranian port after the U.S. launched a new wave of strikes on targets inside Iran.



The strikes come after U.S. Central Command said it targeted Iran in response to attacks on commercial vessels transiting the Strait of Hormuz.



President Trump warned on… pic.twitter.com/bimlabAXvl — Fox News (@FoxNews) July 8, 2026

Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις αντιποίνων ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε νέο κύκλο στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

«Με κάλεσαν για συμφωνία, αλλά δεν ξέρω αν την αξίζουν» - Νέα πυρά από Τραμπ

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει πλέον διάλογο μετά τα επαναλαμβανόμενα αμερικανικά πλήγματα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, εκφράζοντας την επιθυμία του να υπάρξει συμφωνία.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν πάρα πολύ να κάνουν μια συμφωνία. Απλώς δεν ξέρω αν την αξίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ χειρότερα» πλήγματα, εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», έγραψε ο Τραμπ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία που, σύμφωνα με τον ίδιο, απεικονίζει εγκατάσταση στη Σαμπαχάρ τυλιγμένη στις φλόγες.

Αργότερα, μιλώντας εκ νέου στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One, υιοθέτησε ακόμη πιο σκληρή ρητορική. «Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά. Κάθε φορά που μας χτυπούν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο ισχυρά», τόνισε, εκτιμώντας πάντως ότι η σημερινή ιρανική αντίδραση ήταν περιορισμένη και είχε κυρίως χαρακτήρα αντιποίνων για τις αμερικανικές επιδρομές της προηγούμενης ημέρας.