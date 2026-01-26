Στο κόκκινο η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ: Μαχητικά, Patriot και αεροπλανοφόρο απέναντι στο Ιράν

Με τις πολεμικές μηχανές να δουλεύουν στο κόκκινο η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή ενισχύεται δραματικά με επίκεντρο τις βάσεις Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό καθώς και τις αεροπορικές βάσεις Μουαφάκ στην Ιορδανία και Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποιεί ότι μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση θα έχει τροματικές συνέπειες για τις ΗΠΑ.

Από τις 15 Ιανουαρίου βρίσκεται σε εξέλιξη μια γιγαντιαία αερογέφυρα μεταφοράς εφοδίων και οπλισμού που συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη με την περιοχή επιχειρήσεων έχοντας ήδη καταγράψει περισσότερες από πενήντα πτήσεις φορτηγών αεροσκαφών και τη μεταστάθμευση δεκατριών μαχητικών F-15. Στην περιοχή κατέφθασε ήδη η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln η οποία πλέει νοτιοανατολικά του Ομάν επιλέγοντας στρατηγικά σημεία ώστε να παραμένει δυσδιάκριτη και να αποφύγει την πιθανή εμβέλεια των ιρανικών αντιπλοϊκών πυραύλων. Παράλληλα οκτώ μεταγωγικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα στο Ντιέγκο Γκαρσία ενώ δύο ακόμη βρίσκονται καθ' οδόν από βάσεις στο Τζιμπουτί ενισχύοντας το δίκτυο υποστήριξης.

Operational Update on Iran 26/01/2026:

-Mass airlift continues Diego Garcia, Muwaffaq airbase in Jordan and Al Udeid Airbase in Qatar continue to take significant amounts of transport flights, indicating a military buildup.

Carrier strike group has arrived South East of Oman.… pic.twitter.com/TWDlbAh6WE

Στήνουν ασπίδα απέναντι τους πυραύλους του Ιράν

Οι μνήμες από τον πόλεμο των 12 ημερών το καλοκαίρι του 2025 μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι ακόμα νωπές όπως και ο όγκος πυρός που μπορεί να εξαπολύσει το καθεστώς της Τεχεράνης. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον την πλήρη επιθετική ισχύ για τη διεξαγωγή πληγμάτων συνεχίζουν να θωρακίζουν τις υποδομές τους και τους εταίρους τους στον Κόλπο με αμυντικά συστήματα Patriot και THAAD.

‼️‼️🇺🇸👊🇮🇷 It is now confirmed that U.S. air-defense and missile-defense assets departing from Fort Hood have two designated destinations:



📍 Ali Al Salem Air Base

📍 Prince Sultan Air Base



📍 Ali Al Salem Air Base

📍 Prince Sultan Air Base

👀 These facts align with reports that U.S. allies in the Persian Gulf have asked… pic.twitter.com/hSDDJiTImC

Η ανάπτυξη των αμυντικών αυτών μονάδων που μεταφέρονται με αεροσκάφη C-5 Galaxy στο Κατάρ και το Κουβέιτ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη καθώς κάποιες πτήσεις από την αμερικανική επικράτεια καθυστερούν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στις βάσεις αναχώρησης. Η συνολική δύναμη κρούσης περιλαμβάνει έξι αντιτορπιλικά και δύο υποβρύχια με ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων ενώ το αεροπλανοφόρο φέρει περισσότερα από σαράντα μαχητικά αεροσκάφη έτοιμα για δράση. Στο πλευρό τους βρίσκονται τριάντα έξι F-15 που εδρεύουν στην Ιορδανία μια μοίρα τεσσάρων βρετανικών Typhoon της RAF καθώς και πλήθος ισραηλινών μαχητικών F-16 και F-35 δημιουργώντας ένα πανίσχυρο πολυεθνικό μέτωπο.

Οι Άραβες προσπαθούν να «φρενάρουν» τους Αμερικανούς

Σε διπλωματικό επίπεδο η συνάντηση ανάμεσα σε Ισραηλινούς αξιωματούχους και τον διοικητή της CENTCOM που ολοκληρώθηκε χθες Κυριακής (25/1) κατέδειξε πλήρη σύμπνοια απόψεων για τη στρατηγική των επιθέσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα στόχων με την κοινή παραδοχή ότι μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι εκτεταμένη ώστε να οδηγήσει στην κατάρρευση του καθεστώτος. Το σχέδιο προβλέπει μια εκστρατεία αστραπή που θα στοχεύει όχι μόνο στρατιωτικές υποδομές αλλά και πολιτικά κέντρα ελέγχου καθώς και τους υπαίτιους της μαζικής βίας στην περιοχή γεγονός που υποδηλώνει ότι αν ξεκινήσουν τα πλήγματα θα πρόκειται για μια μακρά και πολυεπίπεδη πολυεθνική εκστρατεία.

Ωστόσο, τα κράτη του Κόλπου δεν συμμερίζονται την αμερικανική ζέση για ένα ισχυρό πλήγμα στο Ιράν. Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν παρασκηνιακά ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε μια επίθεση κατά του Ιράν, καθώς σε Ριάντ και Αμπου Ντάμπι αλλά και στην Ντόχα φοβούνται ότι τα ιρανικά αντίποινα όχι μόνο δεν θα αποκρουστούν αποτελεσματικά, αλλά θα πυροδοτήσουν εκτεταμένη ανάφλεξη στον Περσικό Κόλπο.