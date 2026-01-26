Στο κόκκινο η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ: Μαχητικά, Patriot και αεροπλανοφόρο απέναντι στο Ιράν
Μαχητικά, αεροπλανοφόρα και αντιαεροπορικά συστήματα αναπτύσσονται γύρω από το Ιράν, ενώ οι φόβοι για γενικευμένη σύρραξη αυξάνονται.
Με τις πολεμικές μηχανές να δουλεύουν στο κόκκινο η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή ενισχύεται δραματικά με επίκεντρο τις βάσεις Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό καθώς και τις αεροπορικές βάσεις Μουαφάκ στην Ιορδανία και Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποιεί ότι μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση θα έχει τροματικές συνέπειες για τις ΗΠΑ.
Από τις 15 Ιανουαρίου βρίσκεται σε εξέλιξη μια γιγαντιαία αερογέφυρα μεταφοράς εφοδίων και οπλισμού που συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη με την περιοχή επιχειρήσεων έχοντας ήδη καταγράψει περισσότερες από πενήντα πτήσεις φορτηγών αεροσκαφών και τη μεταστάθμευση δεκατριών μαχητικών F-15. Στην περιοχή κατέφθασε ήδη η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln η οποία πλέει νοτιοανατολικά του Ομάν επιλέγοντας στρατηγικά σημεία ώστε να παραμένει δυσδιάκριτη και να αποφύγει την πιθανή εμβέλεια των ιρανικών αντιπλοϊκών πυραύλων. Παράλληλα οκτώ μεταγωγικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα στο Ντιέγκο Γκαρσία ενώ δύο ακόμη βρίσκονται καθ' οδόν από βάσεις στο Τζιμπουτί ενισχύοντας το δίκτυο υποστήριξης.
Στήνουν ασπίδα απέναντι τους πυραύλους του Ιράν
Οι μνήμες από τον πόλεμο των 12 ημερών το καλοκαίρι του 2025 μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι ακόμα νωπές όπως και ο όγκος πυρός που μπορεί να εξαπολύσει το καθεστώς της Τεχεράνης. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον την πλήρη επιθετική ισχύ για τη διεξαγωγή πληγμάτων συνεχίζουν να θωρακίζουν τις υποδομές τους και τους εταίρους τους στον Κόλπο με αμυντικά συστήματα Patriot και THAAD.
Η ανάπτυξη των αμυντικών αυτών μονάδων που μεταφέρονται με αεροσκάφη C-5 Galaxy στο Κατάρ και το Κουβέιτ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη καθώς κάποιες πτήσεις από την αμερικανική επικράτεια καθυστερούν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στις βάσεις αναχώρησης. Η συνολική δύναμη κρούσης περιλαμβάνει έξι αντιτορπιλικά και δύο υποβρύχια με ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων ενώ το αεροπλανοφόρο φέρει περισσότερα από σαράντα μαχητικά αεροσκάφη έτοιμα για δράση. Στο πλευρό τους βρίσκονται τριάντα έξι F-15 που εδρεύουν στην Ιορδανία μια μοίρα τεσσάρων βρετανικών Typhoon της RAF καθώς και πλήθος ισραηλινών μαχητικών F-16 και F-35 δημιουργώντας ένα πανίσχυρο πολυεθνικό μέτωπο.
Οι Άραβες προσπαθούν να «φρενάρουν» τους Αμερικανούς
Σε διπλωματικό επίπεδο η συνάντηση ανάμεσα σε Ισραηλινούς αξιωματούχους και τον διοικητή της CENTCOM που ολοκληρώθηκε χθες Κυριακής (25/1) κατέδειξε πλήρη σύμπνοια απόψεων για τη στρατηγική των επιθέσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα στόχων με την κοινή παραδοχή ότι μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι εκτεταμένη ώστε να οδηγήσει στην κατάρρευση του καθεστώτος. Το σχέδιο προβλέπει μια εκστρατεία αστραπή που θα στοχεύει όχι μόνο στρατιωτικές υποδομές αλλά και πολιτικά κέντρα ελέγχου καθώς και τους υπαίτιους της μαζικής βίας στην περιοχή γεγονός που υποδηλώνει ότι αν ξεκινήσουν τα πλήγματα θα πρόκειται για μια μακρά και πολυεπίπεδη πολυεθνική εκστρατεία.
Ωστόσο, τα κράτη του Κόλπου δεν συμμερίζονται την αμερικανική ζέση για ένα ισχυρό πλήγμα στο Ιράν. Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν παρασκηνιακά ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε μια επίθεση κατά του Ιράν, καθώς σε Ριάντ και Αμπου Ντάμπι αλλά και στην Ντόχα φοβούνται ότι τα ιρανικά αντίποινα όχι μόνο δεν θα αποκρουστούν αποτελεσματικά, αλλά θα πυροδοτήσουν εκτεταμένη ανάφλεξη στον Περσικό Κόλπο.