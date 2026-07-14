Ιράν - ΗΠΑ: Τρίτη νύχτα βομβαρδισμών, πλήγματα στο Μπαχρέιν και μάχη για τα Στενά του Ορμούζ

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά στόχων στην Ισλαμική Δημοκρατία. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων, μετά και τα πλήγματα που είχαν πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Reuters





Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και στα νησιά Σιρίκ και Κεσμ, περιοχές που είχαν βρεθεί ξανά στο στόχαστρο των αμερικανικών επιχειρήσεων.



Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και έχουν στόχο να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν «να επιτίθεται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».



Σε ανάρτησή της, η CENTCOM ανέφερε ότι «στις 16:45 (ώρα Ανατολικής Ακτής, 23:45 ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν», προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επιβάλλουν «βαρύ κόστος» στις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγματα στο Μπαχρέιν



Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε λίγες ώρες αργότερα, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στη ναυτική βάση Τζουφάιρ στο Μπαχρέιν.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, στο στόχαστρο βρέθηκαν αποθήκες στρατιωτικού υλικού, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο όπου διαμένουν στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.



Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτοξεύθηκε τουλάχιστον ένας βαλλιστικός πύραυλος προς το αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αποτέλεσμα της επίθεσης.

Πυραυλικά πλήγματα και στο Ιρακινό Κουρδιστάν



Την ίδια ώρα, πύραυλοι έπληξαν εγκατάσταση που συνδέεται με οργάνωση της ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ, ανατολικά της Αρμπίλ.



Πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια - Ένας νεκρός και τραυματίες



Το Ιράν είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ κατά «εχθρικού σκάφους του αμερικανικού εχθρού», χωρίς να διευκρινίσει το αποτέλεσμα της επίθεσης, ενώ το κρατικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι εξαπολύθηκαν drones εναντίον βάσης όπου είναι εγκατεστημένο αμερικανικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot.



Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατηγόρησε το Ιράν ότι επιτέθηκε με πυραύλους κρουζ σε δύο πετρελαιοφόρα υπό σημαία των ΗΑΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του στο δεξαμενόπλοιο Mombasa, ενώ ακόμη οκτώ μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Ζημιές υπέστη και το δεξαμενόπλοιο Al Bahiyah, με φωτιές να εκδηλώνονται και στα δύο πλοία.



Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαρακτήρισαν την επίθεση «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», διαμηνύοντας ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν.



Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) επιβεβαίωσε αργότερα τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι τα δύο πλοία είχαν αγνοήσει προειδοποιήσεις, είχαν απενεργοποιήσει συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από περιοχή όπου είχαν τοποθετηθεί νάρκες.

⚡️ US bombing of Iranian Sirik pic.twitter.com/0CHbWqs5EB — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 13, 2026

Λουκέτο στις αμερικανικές διπλωματικές υπηρεσίες στα ΗΑΕ

Η κλιμάκωση στην περιοχή είχε άμεσες επιπτώσεις και στη διπλωματική δραστηριότητα των ΗΠΑ. Η αμερικανική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι και το γενικό προξενείο στο Ντουμπάι ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, μετά τις νέες επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής αποστολής, όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού για έκδοση βίζας ακυρώνονται έως τις 15 Ιουλίου, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας. Οι Αμερικανοί πολίτες που είχαν προγραμματισμένες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις κλήθηκαν να μην προσέλθουν, ενώ η πρεσβεία ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει μαζί τους για τον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού.



Η απόφαση εντάσσεται στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τις ΗΠΑ καθώς η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Ο Τραμπ προαναγγέλλει συνέχιση των επιχειρήσεων αλλά βλέπει και συμφωνία



Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει τη στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης.



«Πάει πολύ γρήγορα», απάντησε όταν ρωτήθηκε για τη διάρκεια των επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.



«Διαθέτουμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών και αυτό θα συνεχιστεί. Εξουδετερώνουμε όλη την επιθετική τους ικανότητα και ελέγχουμε το Στενό», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, -από σήμερα 14/7- υποστηρίζοντας ότι αφορά αποκλειστικά τα ιρανικά πλοία.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τέλος 20% στα φορτία που μεταφέρονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αποζημίωση για την ασφάλεια της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.



Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί «πιθανή» μια συμφωνία με το Ιράν.



«Ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα», δήλωσε όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με την Τεχεράνη.



Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να πλήξει την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση που είναι γνωστή ως Pickaxe Mountain, την οποία οι ΗΠΑ θεωρούν σημαντικό στόχο.

Ειρωνική απάντηση από τον Αραγτσί



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σχολίασε με ειρωνικό τρόπο την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει τέλος 20% στα φορτία των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.



«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας πως «το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει, αλλά το 20% είναι προφανώς υπερβολικό».

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) ανέφερε ότι ο οργανισμός αντιτίθεται στην επιβολή υποχρεωτικών τελών διέλευσης σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς.

Νομική μάχη για τον έλεγχο των Στενών



Η αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ αποκτά πλέον και νομική διάσταση.



Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να «παρεμβαίνουν στη διαχείριση» της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, ενώ η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις της αποσκοπούν στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.



Παραμένει πάντως ασαφές πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη ο αποκλεισμός και η επιβολή τελών, καθώς τα Στενά του Ορμούζ διέρχονται από χωρικά ύδατα του Ιράν και του Ομάν.

Σοκ στις αγορές πετρελαίου



Η ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου συνεχίζεται, καθώς οι αγορές αντιδρούν στην κλιμάκωση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και στην αυξανόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



Το Brent κινείται το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας κέρδη άνω του 10% μέσα στην εβδομάδα, μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νέο καθεστώς ελέγχου και χρεώσεων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.



Ανοδικά κινείται και το αμερικανικό αργό WTI, το οποίο πλησιάζει το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς ροές ενέργειας.



Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επενδυτές ανησυχούν πλέον για το ενδεχόμενο σοβαρής διαταραχής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.