Στο «κυνήγι της ομορφιάς» πριν την παραλία - «Χρυσές» δουλειές για κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής

Του Σωτήρη Σέχου

Πριν φύγουν για τις παραλίες, τα νησιά ή τα χωριά τους, πολλοί περνούν πρώτα από το κομμωτήριο και το κέντρο ομορφιάς. Οι τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και οι πρώτες του Αυγούστου αποτελούν παραδοσιακά μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους για τις επιχειρήσεις ομορφιάς, καθώς χιλιάδες γυναίκες, αλλά πλέον και αρκετοί άνδρες, προσπαθούν να κλείσουν ένα τελευταίο ραντεβού, πριν ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές τους διακοπές.

Τα τηλέφωνα χτυπούν ασταμάτητα, ενώ τα διαθέσιμα ραντεβού έχουν εξαντληθεί εδώ και ημέρες, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και εβδομάδες νωρίτερα. Κούρεμα, βαφή, μανικιούρ, πεντικιούρ, αποτρίχωση, βλεφαρίδες και θεραπείες προσώπου, βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των υπηρεσιών που ζητούν οι πελάτισσες λίγο πριν αναχωρήσουν για τους καλοκαιρινούς προορισμούς.

«Θα πάω διακοπές στην Σαντορίνη και ήρθα σήμερα για να φτιάξω βλεφαρίδες και νύχια. Είχα κλείσει το ραντεβού εδώ και ένα μήνα» λέει στον FLASH η Δήμητρα, μία από τις πελάτισσες που προνόησαν να κλείσουν ραντεβού εγκαίρως.

Για να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση, αρκετά κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής παρατείνουν το ωράριό τους. Aνοίγουν νωρίτερα το πρωί ή παραμένουν μέχρι αργά το βράδυ, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες. «Λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, για τις οποίες οι πελάτες μας θέλουν να προετοιμαστούν, αντί για 11:00-19:00, κάναμε το ωράριό μας 09:00-21:00» δηλώνει από την πλευρά της η Αλέξια Πασκάι, ιδιοκτήτρια κέντρου ομορφιάς στο Αιγάλεω.