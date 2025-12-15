Στο Μαξίμου την Τετάρτη οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Για το μεσημέρι της ερχόμενης Τετάρτης, λίγες ώρες προτού αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊδκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, προγραμματίστηκε, όπως έμαθα, το καθιερωμένο χαλαρό ποτό του πρωθυπουργού με τους βουλευτές του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Βεβαίως, στη Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσαν το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκης με την «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα να πραγματοποιηθεί σε ευνοϊκότερη πολιτική συγκυρία, ήτοι με τις αγροτικές κινητοποιήσεις να βαίνουν προς αποκλιμάκωση και όχι με τα τρακτέρ στα μπλόκα και ενδεχόμενη συνάντηση κυβέρνησης – αγροτών να βρίσκεται προς το παρόν τουλάχιστον στον αέρα.

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω μάζωξη έχει αρχίσει να γίνεται παράδοση στο κυβερνών κόμμα και πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της πολιτικής συγκυρίας.