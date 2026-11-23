Στο Μεσόβουνο Εορδαίας βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.

Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο κ. Τσίπρας έκανε στάση στο παραδοσιακό καφενείο «Το Ενθύμιον», όπου δοκίμασε σουρβά, την παραδοσιακή ποντιακή σούπα.

Φωτό kozan.gr

Υπενθυμίζεται ότι είχε προαναγγείλει ότι θα δοκίμαζε το συγκεκριμένο έδεσμα σε βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή, πριν από την άφιξή του στη Δυτική Μακεδονία.

«Έχουμε ευθύνη όλοι οι δημοκράτες, όλοι οι πραγματικά πατριώτες να σταθούμε όρθιοι»

Νωρίτερα, είχε επισκεφθεί το Μνημείο του Ολοκαυτώματος Μεσοβούνου, όπου κατέθεσε λουλούδια, αποδίδοντας φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.

«Στεκόμαστε με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Το χωριό σας πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος και νομίζω ότι και η παρουσία μου σήμερα σηματοδοτεί ότι η ιστορική μνήμη είναι μία υποχρέωση, όχι για να τιμάμε μόνο το χθες, αλλά για να σχεδιάζουμε το αύριο. Διότι αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου, δεν μπορούμε να πάμε μακριά», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

Φωτό Γραφείο Τύπου ΕΛΑΣ

Και συμπλήρωσε: «Στις μέρες μας, που το αυγό του φιδιού εκκολάπτεται ξανά και έχουμε και στον τόπο μας κάποιους να υπόσχονται ένα καλύτερο μέλλον, αλλά ως υπερασπιστές αυτών που έκαναν τις θηριωδίες εναντίον του ελληνικού λαού και να παριστάνουν και τους πατριώτες, έχουμε ευθύνη όλοι οι δημοκράτες όλοι οι πραγματικά πατριώτες να σταθούμε όρθιοι. Να θυμηθούμε τις μεγάλες στιγμές αυτού του τόπου που ήταν στιγμές υπεράσπισης της ελευθερίας αλλά και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Και το μέτωπο απέναντι στον φασισμό πρέπει να είναι διαρκές και άσβεστο στο πέρασμα του χρόνου. Θα ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σας, θα προσπαθήσω να παραστώ, στην επέτειο, Τις υποσχέσεις εδώ στο τεμέτερον τις κρατάμε».