Στο «μικροσκόπιο» η ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ - Γιατί απομακρύνθηκε πρώτα ο Τζέι Ντι Βανς

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει πιο επικίνδυνο επάγγελμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά το νέο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που σημειώθηκε στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Washington Hilton.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος προστατεύεται από έναν από τους ισχυρότερους μηχανισμούς ασφαλείας στον κόσμο, το νέο επεισόδιο επανέφερε στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το κατά πόσο ακόμη και το αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας μπορεί να αποκλείσει πλήρως την απειλή.

Μάλιστα, ποικίλα σχόλια προκάλεσε η εικόνα στα βίντεο που βγήκαν στο φως, που δείχνει πως πρώτα απομακρύνθηκε από το τραπέζι του δείπνου ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία.

Σύμφωνα με ειδικούς πάντως, ο Τζέι Ντι Βανς απομακρύνθηκε από τους άνδρες της ασφάλειάς του ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της θέσης που καθόταν, ενώ οι πράκτορες, που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ, έπρεπε να σχηματίσουν μια ασπίδα ασφαλείας γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Vance was pulled away to

safety 10 seconds before Trump https://t.co/F7bAOjkS51 — Robert Mackey (@RobertMackey) April 26, 2026

Το βράδυ του Σαββάτου (25/4), ένοπλος άνδρας εισέβαλε στην περιοχή ελέγχου του ξενοδοχείου, προκαλώντας σκηνές πανικού λίγα μέτρα από την αίθουσα όπου βρίσκονταν ο Τραμπ, η Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος ήταν ο 31χρονος Cole Tomas Allen από την Καλιφόρνια και έφερε μαζί του καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με πράκτορες της Secret Service, προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί. Ένας πράκτορας τραυματίστηκε, αλλά το αλεξίσφαιρο γιλέκο του απέτρεψε τα χειρότερα.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο δράστης φέρεται να ήταν επισκέπτης του ίδιου του ξενοδοχείου, γεγονός που, σύμφωνα με το Associated Press, του επέτρεψε να περάσει το εξωτερικότερο επίπεδο ασφαλείας πριν τεθούν σε πλήρη λειτουργία ορισμένα σημεία ελέγχου. Αυτό ακριβώς άνοιξε τη συζήτηση για το κατά πόσο ένα ξενοδοχείο που συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά μπορούσε να φιλοξενήσει, με επαρκή ασφάλεια, ένα γεγονός τέτοιου βεληνεκούς.

«Δεν μπήκε ποτέ στην κύρια αίθουσα»

Παρά τις επικρίσεις, οι ομοσπονδιακές αρχές υπερασπίστηκαν τον επιχειρησιακό χειρισμό. Σύμφωνα με το BBC, η Μυστική Υπηρεσία και η αστυνομία της Ουάσιγκτον υποστήριξαν ότι τα μέτρα λειτούργησαν όπως είχαν σχεδιαστεί, ακριβώς επειδή ο ένοπλος δεν κατάφερε να φτάσει μέσα στην κύρια αίθουσα. Ειδικοί σε θέματα προεδρικής ασφάλειας επισήμαναν ότι, μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, οι πράκτορες έσπευσαν να απομακρύνουν τον πρόεδρο και να σχηματίσουν ανθρώπινο φράγμα προστασίας γύρω του, κάτι που θεωρείται βασικό πρωτόκολλο σε τέτοιες καταστάσεις.

Η υπόθεση, πάντως, δεν εξετάζεται μεμονωμένα. Είναι το τρίτο σοβαρό περιστατικό που συνδέεται με απειλή κατά του Τραμπ από το 2024 και μετά. Είχε προηγηθεί η απόπειρα δολοφονίας στην Πενσιλβάνια το καλοκαίρι του 2024, όταν σφαίρα τον τραυμάτισε στο αυτί, ενώ ακολούθησε και δεύτερο περιστατικό στη Φλόριντα λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν άνδρας φέρεται να επιχείρησε να τον στοχοποιήσει σε γήπεδο γκολφ. Το νέο επεισόδιο ενισχύει την αίσθηση ότι η φυσική ασφάλεια πολιτικών προσώπων στις ΗΠΑ εισέρχεται σε ακόμη πιο ασταθή φάση.

Το ίδιο σημείο που είχε πυροβοληθεί ο Ρόναλντ Ρέιγκαν

Το περιστατικό στο Washington Hilton έχει και έναν βαρύ ιστορικό συμβολισμό: το ίδιο ξενοδοχείο ήταν ο χώρος όπου το 1981 είχε πυροβοληθεί ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, σε μία από τις πιο γνωστές απόπειρες δολοφονίας Αμερικανού προέδρου. Η σύνδεση αυτή έδωσε ακόμα μεγαλύτερο βάρος στη συζήτηση για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος εδώ και δεκαετίες θεωρείται «ευαίσθητος» για προεδρικές εμφανίσεις.

Την ίδια στιγμή, η νέα επίθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο μοτίβο πολιτικής βίας στις ΗΠΑ. Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι μόνο το 2023 ερεύνησε 8.008 υποθέσεις απειλών, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός για τα αμερικανικά δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλα βίαια περιστατικά, από την επίθεση με σφυρί στον Πολ Πελόζι το 2022 έως τον τραυματισμό του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Στιβ Σκαλίζ και άλλων σε επίθεση το 2017, αλλά και πιο πρόσφατες πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα και ακτιβιστές.

Σε αυτό το κλίμα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα μέτρα ασφαλείας σε εκδηλώσεις με παρουσία του Τραμπ θα γίνουν ακόμη αυστηρότερα το επόμενο διάστημα, με μεγαλύτερες περιμέτρους αποκλεισμού και πιο σκληρούς ελέγχους πρόσβασης. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: αν ένας ένοπλος μπορεί να βρεθεί τόσο κοντά στον πρόεδρο μέσα σε έναν από τους πλέον φυλασσόμενους χώρους της αμερικανικής πολιτικής ζωής, τότε η απειλή δεν είναι μόνο επιχειρησιακή — είναι βαθιά πολιτική και κοινωνική.