Στο «μικροσκόπιο» η πυρηνική συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας και οι φόβοι για εμπλουτισμό ουρανίου

Σε μια ιστορική αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά αμφιλεγόμενη κίνηση, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέγραψε μια ευρεία συμφωνία ειρηνικής πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία αυτή, γνωστή ως «Συμφωνία 123» (από το αντίστοιχο άρθρο του Νόμου περί Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ), θέτει τα νομικά θεμέλια για μια πολυετή σύμπραξη δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Ωστόσο, η είδηση αυτή έχει σημάνει συναγερμό σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ανοίγει παράθυρο για τον εγχώριο εμπλουτισμό ουρανίου από το Ριάντ, προκαλώντας έντονες ανησυχίες για μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή.

President Trump approves a landmark nuclear deal with Saudi Arabia, giving American companies a major role in developing nuclear infrastructure overseas.



In a Truth social post this morning, Trump explained the U.S. will help Saudi Arabia develop civilian nuclear energy, but… pic.twitter.com/9a80v7eBV3 — Fox News (@FoxNews) July 23, 2026

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Η πυρηνική προσέγγιση Ουάσιγκτον και Ριάντ δεν είναι καινούργια υπόθεση. Βρισκόταν στα σκαριά επί χρόνια, απασχολώντας τόσο την πρώτη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ όσο και εκείνη του Τζο Μπάιντεν. Στο παρελθόν, η πρόοδος των συνομιλιών είχε προσκρούσει στις αυστηρές απαιτήσεις των ΗΠΑ για τη μη διάδοση των πυρηνικών, ενώ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν, η πυρηνική βοήθεια προοριζόταν ως αντάλλαγμα για την πλήρη εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ.



Μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και τον παρατεταμένο πόλεμο στη Γάζα, η προοπτική αυτή «πάγωσε», καθώς το Ριάντ ξεκαθάρισε ότι δεν θα αναγνωρίσει το Ισραήλ χωρίς ένα σαφές και μη αναστρέψιμο μονοπάτι προς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους. Όμως, η κυβέρνηση Τραμπ επέλεξε τελικά να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας αποσυνδέοντάς την πλήρως από το ζήτημα του Ισραήλ, προκειμένου να εξασφαλίσει τα δικά της στρατηγικά και οικονομικά οφέλη.

Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

Bασική πηγή ανησυχίας των αναλυτών και των οργανώσεων κατά της διάδοσης των πυρηνικών όπλων εντοπίζεται στο γεγονός ότι η συμφωνία προσφέρει στη Σαουδική Αραβία μια διέξοδο για τον αυτόνομο εμπλουτισμό πυρηνικού καυσίμου, σύμφωνα με την Washington Post.

Αν και πολλές χώρες που αναπτύσσουν πολιτικά πυρηνικά προγράμματα επιλέγουν να εισάγουν έτοιμο καύσιμο από το εξωτερικό για να αποφύγουν τις υποψίες, η Σαουδική Αραβία επέμεινε στη διατήρηση της δυνατότητας εγχώριου εμπλουτισμού, όπως υποστηρίζει η Guardian. Η διαδικασία αυτή, αν και προορίζεται για ειρηνικούς σκοπούς, χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς τεχνολογία που απαιτείται για την παραγωγή ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, κατάλληλου για πυρηνική βόμβα.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της υποχώρησης των ΗΠΑ, αρκεί η σύγκριση με τη συμφωνία που υπέγραψαν το 2009 με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα ΗΑΕ, προκειμένου να λάβουν αμερικανική τεχνολογία, δεσμεύτηκαν ρητά ότι δεν θα προχωρήσουν ποτέ σε εγχώριο εμπλουτισμό ουρανίου ή επανεπεξεργασία αναλωμένου καυσίμου – μια δέσμευση που οι ειδικοί αποκαλούν «χρυσό κανόνα» της μη διάδοσης, ενώ η Σαουδική Αραβία κατάφερε να εξαιρεθεί από αυτόν τον κανόνα.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η κατασκευή μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος θα τεθεί υπό εξέταση μετά από μια διετή κοινή μελέτη σκοπιμότητας μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τελική απόφαση για το αν θα επιτραπεί ο εμπλουτισμός μετατίθεται χρονικά, αφήνοντας την «καυτή πατάτα» στα χέρια του επόμενου ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Και, βέβαια, οι ανησυχίες εντείνεται λόγω των παλαιότερων δηλώσεων του Σαουδάραβα Πρίγκιπα Διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος έχει δηλώσει ανοιχτά ότι, εάν το Ιράν αναπτύξει πυρηνικό όπλο, η Σαουδική Αραβία θα υποχρεωθεί να πράξει το ίδιο το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με την Guardian. Η παραχώρηση τεχνολογίας εμπλουτισμού, έστω και για ειρηνική χρήση, μειώνει δραστικά τον χρόνο που θα χρειαζόταν το Ριάντ για να κατασκευάσει όπλο, αν το αποφάσιζε.

Το έλλειμμα ελέγχων

Ένα ακόμη εξαιρετικά κρίσιμο σημείο τριβής είναι η απουσία αυστηρών διεθνών δικλείδων ασφαλείας. Η τρέχουσα συμφωνία δεν περιλαμβάνει το «Πρόσθετο Πρωτόκολλο» του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), σύμφωνα με τους Irish Times.

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο επιτρέπει στους επιθεωρητές του ΟΗΕ να πραγματοποιούν έκτακτους, απροειδοποίητους και εξαιρετικά παρεμβατικούς ελέγχους σε οποιαδήποτε εγκατάσταση θεωρηθεί ύποπτη. Αντί αυτού, η συμφωνία προβλέπει διμερείς ελέγχους που θα εκτελούνται από αμερικανικές ομάδες και με τη χρήση αμερικανικής τεχνολογίας, η οποία θεωρητικά δεν θα μοιράζεται με τους Σαουδάραβες. Ωστόσο, η εξαίρεση από τους επίσημους ελέγχους του IAEA θεωρείται από τους ειδικούς ως επικίνδυνο προηγούμενο αποδυνάμωσης των διεθνών θεσμών, τονίζει η Washington Post.

Η σύγκρουση με το Ιράν

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της συμφωνίας χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «προκλητική αντίφαση». Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια παρατεταμένη στρατιωτική και διπλωματική σύγκρουση με το Ιράν, με βασικό επιχείρημα την αποτροπή της δυνατότητας της Τεχεράνης να εμπλουτίζει ουράνιο εγχώρια.

Ο Kenneth Roth, πρώην διευθυντής του Human Rights Watch, σχολίασε χαρακτηριστικά στην Guardian ότι η αντίθεση αυτή θα ήταν κωμική αν δεν ήταν τραγική: «Ο Τραμπ παρέδωσε στους Σαουδάραβες τις ίδιες ακριβώς πυρηνικές επιλογές που ορκιζόταν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ». Η κίνηση αυτή κινδυνεύει να τορπιλίσει οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια διπλωματικού περιορισμού του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη βλέπει πλέον τον μεγάλο περιφερειακό της αντίπαλο να αποκτά πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία με τις ευλογίες των ΗΠΑ.

Τα επιχειρήματα της Ουάσιγκτον

Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση υπεραμύνεται της συμφωνίας προβάλλοντας κυρίως δύο επιχειρήματα:

Οικονομικά οφέλη: Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για εξαγωγές αμερικανικής πυρηνικής τεχνολογίας αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας εταιρείες όπως η Westinghouse Electric Company και δημιουργώντας χιλιάδες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Αποτροπή Κίνας και Ρωσίας: Το Ριάντ είχε καταστήσει σαφές ότι αν δεν έβρισκε πρόσφορο έδαφος συνεργασίας με τις ΗΠΑ, θα στρεφόταν στη Μόσχα ή το Πεκίνο για την κατασκευή των αντιδραστήρων του. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι προτιμά να ελέγχει η ίδια το πρόγραμμα, έστω και με υποχωρήσεις, παρά να επιτρέψει στους γεωπολιτικούς της αντιπάλους να αποκτήσουν μόνιμο πάτημα στην περιοχή.

Η επόμενη μάχη θα δοθεί στο Κογκρέσο

Η συμφωνία δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ. Βάσει του αμερικανικού νόμου, πρέπει να υποβληθεί στο Κογκρέσο για μια περίοδο αναθεώρησης 90 ημερών. Εκεί αναμένεται να δοθεί σκληρή μάχη, καθώς πολλοί νομοθέτες, τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το έλλειμμα εγγυήσεων.

Ωστόσο, ακόμη και αν το Κογκρέσο ψηφίσει κατά της συμφωνίας, ο Πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα βέτο. Η ανατροπή ενός τέτοιου βέτο απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα, κάτι που καθιστά την πιθανότητα μπλοκαρίσματος της συμφωνίας εξαιρετικά δύσκολη.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς η απόφαση αυτή ενδέχεται να αλλάξει ανεπιστρεπτί την ισορροπία δυνάμεων και την πυρηνική αρχιτεκτονική στη Μέση Ανατολή.