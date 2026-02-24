Στο μικροσκόπιο τα κέρδη των τραπεζών - Τι προβλέπουν Beta και Euroxx

H τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου χαρακτηρίζεται από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των 4 συστημικών τραπεζών. Τα αποτελέσματα θα επηρεαστούν από τις μειώσεις επιτοκίων που πραγματοποιήθηκαν το 2025, τις αυξήσεις των εσόδων από τις πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων, τα έσοδα από τραπεζο-ασφαλιστικές εργασίες και ακίνητα.

Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα κέρδη επενδύσεων από αγοραπωλησίες σε μετοχές και ομόλογα. Σε όλα αυτά ίσως θα πρέπει να προσθέσουμε τυχόν νέες προβλέψεις για τα δάνεια που εμπίπτουν στον νόμο Κατσέλη μετά από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου.

Τι αποτελέσματα περιμένει από τις τράπεζες η ανάλυση της BETA AXEΠΕΥ

Στο δ’ τρίμηνο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να δείξουν έσοδα από τόκους 2,06 δις ευρώ (-4,8%), προ-προβλέψεων αποτελέσματα 1,73 δια ευρώ (-0,5%) και καθαρά κέρδη 1,1 δις ευρώ (+30,9%). Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα των προεπισκοπήσεων δεν προκύπτει κάποια αρνητική ή θετική έκπληξη σε σχέση με τους αρχικούς στόχους της οργανικής κερδοφορίας των επιχειρηματικών πλάνων επομένως το ενδιαφέρον θα στραφεί

α) στην επικαιροποίηση των τάσεων στις βασικές γραμμές εισοδήματος,

β) στο μέρισμα και το ύψος των διανομών από τα καθαρά κέρδη του 2025 και

γ) διευκρινήσεις σε ότι αφορά τις επιπτώσεις της απόφασης του Άρειου Πάγου για τα δάνεια που βρίσκονται στην περίπτωση του νόμου «Κατσέλη».

Euroxx : Οι μειώσεις επιτοκίων και η αύξηση εσόδων από προμήθειες

Για τα αποτελέσματα του 2025 η Euroxx προβλέπει οριακή βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους σε τριμηνιαία βάση, καθώς οι τράπεζες έχουν πλέον απορροφήσει πλήρως τις μειώσεις επιτοκίων. Aναμένει ισχυρή διψήφια αύξηση στις προμήθειες, που θα ενισχύσει τα βασικά προ προβλέψεων κέρδη, εποχική άνοδο των λειτουργικών εξόδων και απουσία αρνητικών εκπλήξεων στο κόστος κινδύνου.

Τα επιχειρηματικά πλανα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νέα επιχειρηματικά πλάνα, τα οποία εκτιμάται ότι θα επιβεβαιώσουν την ανοδική προοπτική του κλάδου: ετήσια αύξηση δανείων της τάξης του 8%-10% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, σχεδόν 10% μέση ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή και πιθανή περαιτέρω ενίσχυση των ποσοστών διανομής κερδών. Με αυτά τα δεδομένα, η Euroxx βλέπει τις ελληνικές τράπεζες να διατηρούν την επενδυτική τους ελκυστικότητα και το 2026.