Στο Ναυτοδικείο ο 20χρονος για τη δολοφονία του γιου ανώτατου αξιωματικού στον Άγιο Δημήτριο

Στο Ναυτοδικείο αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Παρασκευής (24/4) ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, καθώς την περίοδο αυτή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό. Η ιδιότητά του αυτή ενεργοποιεί τη στρατιωτική δικαιοδοσία, μεταφέροντας τη δικαστική διαδικασία από τα κοινά ποινικά δικαστήρια στις ειδικές αρχές του Ναυτοδικείου Πειραιά.

Ο 20χρονος, φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ ο οποίος έπεσε νεκρός από μαχαιριά μέσα στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης 23 Απριλίου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας εξετάζονται οι προσωπικές διαφορές, καθώς προκύπτει ότι ο 20χρονος διατηρούσε σχέση με την πρώην σύντροφο του άτυχου 27χρονου.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν το θύμα και ο φερόμενος θύτης φαίνεται πως συμφώνησαν να συναντηθούν για να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους, ωστόσο αυτή κατέληξε σε έντονο καβγά και τελικά στον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, όταν ο 20χρονος αντιλήφθηκε ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω του, καθώς φαίνεται ότι συγκεκριμένο άτομο τον υπέδειξε ως δράστη, αποφάσισε να εμφανιστεί στη ΓΑΔΑ μαζί με το δικηγόρο του και να παραδοθεί.