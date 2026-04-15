Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη Βάρκιζα - Αγόρασε βότκα με συνομήλική της

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου» μεταφέρθηκε μία 14χρονη μαθήτρια από τη Βάρκιζα γύρω στις 21.00 το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα (14/4), λόγω έντονης αδιαθεσίας μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη μαζί με μία ακόμη 15χρονη φίλη της αγόρασαν από μίνι μάρκετ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος ένα μπουκάλι βότκα. Οι δύο ανήλικες μαθήτριες ξεκίνησαν να καταναλώνουν το βαρύ αλκοολούχο ποτό, μέχρι που η 14χρονη ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κλήθηκε στο σημείο το ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να την μεταφέρει στο Νοσοκομείο Παίδων για περίθαλψη.

Η 58χρονη ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ συνελήφθη για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους από αστυνομικούς του ΑΤ Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.