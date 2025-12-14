Στο νοσοκομείο δύο νεαροί από κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ στο Μπουρνάζι - Ανήλικος ο ένας

Ακόμη ένα περιστατικό με πώληση αλκοόλ σε ανήλικους, καταγράφηκε στο Περιστέρι, συγκεκριμένα στο Μπουρνάζι με αποτέλεσμα το παιδί να καταλήξει στο νοσοκομείο.



Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κλαμπ της περιοχής, όπου ένας 17χρονος, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε κατάσταση μέθης, στο νοσοκομείο Αγία Όλγα στην Νέα Ιωνία.



Την ίδια ώρα ακόμη ένας νεαρός 18 ετών, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ από το ίδιο κλάμπ, σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο Σωτηρία.



Η αστυνομία ενημερώθηκε, πήγε στο νυχτερινό κέντρο και συνέλαβε τον 47χρονο, προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος.



Ο άνδρας συνελήφθη για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο αλλά και για παράβαση ωραρίου λειτουργίας του κλάμπ.