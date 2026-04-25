Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής που «καρφώθηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στη Λαμία

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου 25 Απριλίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία μοτοσικλέτα έπεσε στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου στα φανάρια του Αγίου Αθανασίου, στα Γαλανέικα της Λαμίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα lamiareport.gr, ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε στο πρόσωπο και στο σώμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.



Η προανάκριση πραγματοποιείται από το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.