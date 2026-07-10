Η Βαλέρια Λάτσιου, κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, ετοιμάζεται να αφήσει την Ελλάδα για να ξεκινήσει τις σπουδές της στο London School of Economics and Political Science (LSE), ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στον τομέα των κοινωνικών επιστημών.

Μετά την αποφοίτησή της από το Saint Catherine's British School, η 18χρονη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο της ζωής της στο Λονδίνο, ακολουθώντας μια ακαδημαϊκή διαδρομή που απαιτεί υψηλές επιδόσεις και ιδιαίτερη αφοσίωση.

Η συγκίνηση είναι διπλή για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς και η μεγαλύτερη κόρη της, Λάουρα, σπουδάζει ήδη στο εξωτερικό, ενώ όλα δείχνουν πως σύντομα οι δύο αδελφές θα βρίσκονται ξανά στην ίδια πόλη.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την περηφάνια της για τη Βαλέρια, δημοσιεύοντας μια συγκινητική φωτογραφία από την αποφοίτησή της και γράφοντας:

«Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες! Η καρδιά μου είναι γεμάτη! Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα, Βαλέρια! Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά...».

Με λίγες μόνο λέξεις, η Ελένη Μενεγάκη εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της για το νέο μεγάλο βήμα της κόρης της, η οποία ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της και να ξεκινήσει μια νέα ζωή στο Λονδίνο.

Το πανεπιστήμιο που επέλεξαν πολιτικοί και επιχειρηματίες

Το LSE συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του κόσμου και έχει συνδέσει το όνομά του με προσωπικότητες που άφησαν έντονο αποτύπωμα στην πολιτική, την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Από τα έδρανά του έχουν περάσει, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Σημίτης και Γιώργος Παπανδρέου, καθώς και ο Νίκος Δένδιας, ο Γιώργος Αλογοσκούφης και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Στον επιχειρηματικό χώρο ξεχωρίζουν ονόματα όπως η Μαριάννα Λάτση, ο Σπύρος Λάτσης, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Στέλιος Χατζηιωάννου και ο Νομπελίστας οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσαρίδης, ενώ από τον χώρο της τηλεόρασης έχει αποφοιτήσει και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Η επιλογή του συγκεκριμένου πανεπιστημίου αποτελεί διαχρονικά στόχο για φοιτητές από όλο τον κόσμο, καθώς οι απαιτήσεις εισαγωγής είναι ιδιαίτερα υψηλές και ο ανταγωνισμός έντονος.

Ένα από τα ακριβότερα πανεπιστήμια στον κόσμο

Εκτός από το ακαδημαϊκό του κύρος, το LSE είναι γνωστό και για το υψηλό κόστος φοίτησης, ιδιαίτερα μετά το Brexit, καθώς οι Έλληνες φοιτητές πλέον αντιμετωπίζονται ως διεθνείς.

Τα ετήσια δίδακτρα, μαζί με τα έξοδα διαβίωσης στο Λονδίνο, μπορούν να ξεπεράσουν τις 60.000 ευρώ, ενώ για μια τριετή προπτυχιακή φοίτηση το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 200.000 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και τον τρόπο ζωής του φοιτητή.

Παρά το υψηλό κόστος, το LSE παραμένει μία από τις κορυφαίες επιλογές διεθνώς για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στην οικονομία, τη διοίκηση, την πολιτική ή τις διεθνείς σχέσεις.

Με τη Βαλέρια Λάτσιου να ετοιμάζεται πλέον για το νέο της ξεκίνημα στο Λονδίνο, η οικογένεια Μενεγάκη-Λάτσιου βλέπει ακόμη ένα παιδί της να ανοίγει τα φτερά του, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον του.