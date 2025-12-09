Σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου της σειράς «Στο παρά 5» με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρώτη προβολή του στο MEGA. Ο κόσμος βρίσκεται από νωρίς στα στούντιο Κάπα 2 στο Μαρκόπουλο, καθώς σε λίγο ξεκινά το μεγάλο πάρτι!

«Στο παρά 5 - 20 χρόνια»: Σήμερα τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου της θρυλικής σειράς του MEGA. pic.twitter.com/fZyZ0TkSwu — Flash.gr (@flashgrofficial) December 9, 2025

Σαν σόου

Το πρόγραμμα θα γυριστεί σε ένα πολύχρωμο σκηνικό στο φόντο του οποίου δεσπόζουν οι πολυκατοικίες από το logo της σειράς. Θα έχει διάρκεια 2,5 ώρες και θα μαγνητοσκοπηθεί live on tape, δηλαδή θα έχει τα χαρακτηριστικά ενός σόου που μεταδίδεται απευθείας.

Μάλιστα θα υπάρχει κοινό στο πλατό, όπως επίσης και μπάντα που με τη μουσική της θα βοηθά τον Γιώργο Καπουτζίδη να περνά από τη μία ενότητα στην άλλη. Το MEGA έχει αποφασίσει το special αυτό επεισόδιο να μεταδοθεί την εβδομάδα των Χριστουγέννων, στο prime time, καθώς τότε δεν θα παίζουν σειρές και υπάρχει ελεύθερος χώρος στο πρόγραμμα ώστε να «απλωθεί» αυτό το μεγάλης διάρκειας επεισόδιο.

Όλοι μαζί

Ο Γιώργος Καπουτζίδης -που έχει πια την εμπειρία της παρουσίασης- θα αναλάβει τον συντονισμό της εκπομπής έχοντας πάντα στο πλευρό του και τη βασική παρέα του «Παρά 5», δηλαδή τη Σμαράγδα Καρύδη, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, τον Αργύρη Αγγέλου και την Αγγελική Λάμπρη. Φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει και η Ζέτα Μακρυπούλια, όπως επίσης και όλοι οι ηθοποιοί που πέρασαν από τη σειρά.

Το concept

Ο Καπουτζίδης έχει φτιάξει έτσι την εκπομπή αυτή ώστε να έχει κουβέντα στο στούντιο και εμβόλιμα να βλέπουμε βίντεο που θα έχουν χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες. Θα δούμε backstage υλικό από τα γυρίσματα πριν από 20 χρόνια, πλάνα που δεν έχουν ποτέ παιχτεί στην τηλεόραση και θα μάθουμε άγνωστες λεπτομέρειες από την εποχή των γυρισμάτων.

Παράλληλα, πέρα από τους βασικούς πρωταγωνιστές που με συνεντεύξεις τους θα θυμηθούν όλα όσα συνέβησαν τότε, στην κάμερα θα μιλήσουν μακιγιέρ, στιλίστες, κομμωτές, άτομα της παραγωγής, αλλά και ο τότε διευθυντής προγράμματος του MEGA που θα δώσουν τη δική τους οπτική για τη σειρά που αγαπήθηκε όσο λίγες.

Γέλιο θα προσφέρουν οι καινούριες σκηνές που γράφτηκαν (και έχουν ήδη γυριστεί) από τον Καπουτζίδη που βασίστηκε στις προτάσεις του τηλεοπτικού κοινού, ενώ θα υπάρξουν και φορτισμένες συγκινησιακά στιγμές όταν θα παιχτεί το βίντεο - αφιέρωμα στους συνεργάτες και φίλους που δεν βρίσκονται πια στη ζωή…